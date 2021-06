Lokale socialdemokrater fejrede grundloven

Afslutningsvist kom borgmesterkandidat John T. Olsen i sin tale ind på, at medlemmerne skal huske på, at grundloven også handler om de gode og sunde principper i demokratiet.

Slutteligt informerede borgmesterkandidaten om, at kommunalvalget står for døren, og at han ville gøre sit til, at valget bliver en spændende oplevelse, og mindede medlemmerne om, at de skal holde fokus på sig selv »selvom vi allerede nu kan se, at der skydes på partiet fra alle sider.«