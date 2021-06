Morten Dahlin (V) havde gerne set, at støjproblemerne på Køge Bugt Motorvejen var blevet prioriteret i den nye aftale, men det kunne Venstre ikke få opbakning til i forhandlingerne, forklarer han. Arkivfoto.

Lokale politikere efter infrastrukturplan: Støjbekæmpelse på Køge Bugt bør prioriteres

Greve - 30. juni 2021 kl. 15:45 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Både Venstres Morten Dahlin og Socialdemokratiets John T Olsen er glade for, at der i forbindelse med den nye infrastrukturplan, der faldt på plads i mandags, er afsat tre milliarder til støjbekæmpelse. De havde dog gerne set, at nogle af pengene var blevet målrettet støjbekæmpelsen langs Køge Bugt Motorvejen.

Ud af de tre milliarder er 600 millioner øremærket til konkrete projekter, hvor støjbekæmpelse ved Holbækmotorvejen, Motorring 3 og Helsingørmotorvejen er tre af i alt 17 projekter, som får direkte støtte.

Morten Dahlin, der både sidder i byrådet i Greve og i Folketinget glæder sig først og fremmest over, at beløbet til støjbekæmpelse blev hævet til tre milliarder, efter regeringens første udspil havde afsat to milliarder til formålet.

- I Venstre gik vi ind til forhandlingerne med et ønske om fire milliarder, og vi havde gerne set, at Køge Bugt Motorvejen blev prioriteret i den forbindelse, da det er Danmarks mest trafikerede vej, og mange borgere langs motorvejen er generet af støjen, men det kunne vi ikke få flertal for, siger Morten Dahlin.

- Vi er glade for, at beløbet trods alt blev hævet, og så må vi kæmpe for, at vi i Greve Kommune kan få gavn af de resterende 2,4 milliarder til støjbekæmpelse, siger Morten Dahlin.

John T. Olsen er helt på linje med sin byrådskollega.

- Ser man på resten af aftalen, så er den meget konkret udmøntet, og der gives X antal milliarder til Y projekt. Jeg havde gerne set, at der var taget stilling til, hvordan alle de tre milliarder til støjbekæmpelse skulle bruges, for som det er nu, skal vi allesammen ud og slås om dem, siger John T. Olsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi fra Socialdemokratiets side vil lægge pres på vores folkevalgte på Christiansborg og især transportministeren for at få del i puljen, for vi har mange borgere, som er voldsomt plagede af støj fra motorvejen, siger John T. Olsen.

Han glæder sig dog over, at der i infrastrukturaftalen afsættes tre milliarder kroner til en pulje til nye cykelinitiativer, og at det med aftalen ser ud til, at planerne om Ring 5 også er lagt i graven.