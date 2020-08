Lokal vognmand får bøde på 175.000 kroner

Chaufførerne er på fem datoer i slutningen af februar 2019 blevet stoppet forskellige steder i Ishøj, Taastrup og Greve, hvor de har kørt varer for en anden virksomhed, uden at virksomheden have tilladelse til det.

Ifølge anklagemyndigheden ved Tungvognscenter Øst, handler forseelsen om, at vognmanden skal have tilladelse til at køre med gods for andre virksomheder eller private. Tilladelsen får man normalt hos Færdselsstyrelsen og er et EU-krav, og essentiel i forhold til at udføre transport for andre virksomheder. Anklagemyndigheden ved Tungvognscenter Øst kalder tilladelsen "helt grundlæggende" når man skal udføre transportopgaver - næsten på linje med at have stort kørekort eller en lastbil. Men forseelsen er ikke helt ualmindelig.