Løkke vil kopiere Greve-model

- Jeg tager en masse godt med fra besøget. Det går super godt i Danmark i øjeblikket. Der er beskæftigelsesfremgang i Danmark. Derfor er det fedt at besøge en virksomhed, der går en mil ekstra for at hjælpe borgere ud på arbejdsmarkedet. Samtidig er det spændende at besøge en kommune, der kæmper for, at kontanthjælpsmodtagere bliver vendt i døren og kommer i gang. Det skal vi have noget mere af, fordi nu er der en unik mulighed for at få flere i gang, sagde Lars Løkke Rasmussen efterfølgende om besøget.