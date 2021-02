Greve Kommune er klar til at teste de første lærere torsdag. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Livreddere og DJØF'ere skal pode: Kommunen er klar til at teste lærere på torsdag

Greve - 10. februar 2021 kl. 11:07 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Som et led i genåbningen af skoler for de yngste elever skal kommunen sikre, at lærere har mulighed for at blive coronatestet to gange om ugen.

Det bliver ansatte i stort set alle funktioner i Greve Kommune, der kommer til at sørge for, at lærere og pædagoger på kommunens skoler har mulighed for at blive kviktestet for corona to gange om ugen.

Det fortæller direktør i Center for Dagtilbud og Skoler i Greve Kommune, Anne-Sofie Degn.

Som et led i genåbningen af skolerne for elever i 0. til 4. klasse har samtlige af landets kommuner nemlig fået til opgave at sørge for, at lærere og pædagoger kan få foretaget en kviktest i arbejdstiden to gange om ugen, hvis de ønsker det.

I Greve Kommune har man valgt en løsning, hvor ansatte i kommunen kunne melde sig til opgaven som podere og være med til at sikre, at kviktesten kan rulles ud.

- Der er blandt andet sundhedsplejersker, en skoleleder, pædagoger, livreddere og djøf'ere i kommunen, der har meldt sig og gerne vil hjælpe med at løse opgaven, siger Anne-Sofie Degn.

De nye podere vil i dag, onsdag, blive lært op, så de bliver i stand til at pode og aflæse testsvar efter forskrifterne.

- Går alt efter planen, så vil vi kunne tilbyde test til de første lærere torsdag og fredag, siger Anne-Sofie Degn.

Kommunen er i øjeblikket ved at lægge en køreplan for, hvilke dage og i hvilke tidsrum de forskellige skoler får besøg af testerne.

- Der vil blive tale om et fast rul, så lærerne og pædagogerne ved, hvilke to dage om ugen de har mulighed for at blive testet på deres skole, siger Anne-Sofie Degn.

De frivillige podere er i forvejen ansat i Greve Kommune, og de vil løse den ekstra opgave indenfor normal arbejdstid, og så det kan forenes med det arbejde, de normalt udfører.

Claus Jensen (V), formand for skole- og børneudvalget er glad for, at administrationen hurtigt har været i stand til at finde en løsning i forhold til den nye opgave, som landede i kommunen i forbindelse med genåbningen af skolerne.

- Jeg ved, at administrationen har knoklet hårdt og ydet en kæmpe indsats for at finde en løsning efter det nye tiltag blev præsenteret fra regeringens side, og det skal de have ros for, siger Claus Jensen (V).

Det er frivilligt, om lærere og pædagoger ønsker at blive testet.