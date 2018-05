14-årige Lea Thomsen fra Greve er blandt 30 unge, der senere på måneden skal kæmpe om tre pladser på en ekspedition til Kenya, hvor de unge skal blive klogere på truede dyr i Afrika. Hun drømmer om at blive biolog i fremtiden og ser derfor muligheden for at få noget brugbar viden og samtidig få en stor oplevelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lea til kamp for afrikanske dyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lea til kamp for afrikanske dyr

Greve - 17. maj 2018 kl. 12:24 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 26.-27. maj skal 14-årige Lea Thomsen fra Greve på BaseCamp i Ree Park Safari sammen med 29 andre unge fra hele landet.

De er blevet udvalgt blandt næsten 1000 ansøgere og skal nu kæmpe om en af de tre pladser på en ekspedition til Kenya til sommer samt titlen som Wildlife Fighter.

På ekspeditionen, som er arrangeret af WWF Verdensnaturfonden, skal de unge undersøge, dokumentere og sætte fokus på problematikker omkring Afrikas truede dyr og klima i tæt samarbejde med ambassadørerne Joey Moe, Wafande og Oh Land. I sidste ende er det også ambassadørerne, som udvælger, hvem der skal med.

- Jeg ansøgte om at komme med til BaseCamp, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for dyrene. Jeg tænkte, at WWF ville være en god mulighed for at gøre noget, forklarer Lea Thomsen, der går i 8. klasse.

BaseCampen er inddelt i tre cases: Wildlife Crime, Human-Wildlife Conflicts og Climate Change, hvoraf én fra hver case vinder en plads på ekspeditionen og titlen som Wildlife Fighter. De unge er udvalgt på baggrund af en indsendt video, hvor de kreativt og fængslende formidlede problematikken i Afrika. Nu står de over for deres næste udfordring. På BaseCampen bliver de unge testet og udfordret på deres fysiske og psykiske grænser. De skal bevise, at de kan overleve på den afrikanske savanne og imødekomme uvante situationer, der relaterer sig til livet i Afrika.

Stor dyreinteresse

- Min interesse for dyr har altid været der. Min mor har altid lært mig at elske dyr og naturen, og det har en stor plads i mit hjerte, siger Lea, der også synger i kirkekor.

Hun håber, at hun kommer videre fra BaseCampen og bliver en af de tre udvalgte, så hun kan komme til Kenya til sommer og kæmpe for de truede dyr.

- Jeg vil opleve, hvordan det måske vil være, hvis jeg en dag bliver biolog, fordi jeg vil gerne være biolog specialiseret inden for store rovdyr, siger Lea på spørgsmålet om, hvorfor hun gerne vil afsted.

Hun uddyber:

- Jeg vil også få en af mine største oplevelser i hele mit liv. Det betyder så meget for mig, og det er lidt svært at forklare, hvor meget jeg elsker dyr og naturen.

Afrikas vilde dyr er truet af krybskytteri. Krybskytterne fanger og slår de vilde dyr ihjel med mål om at sælge produkter fra dem videre på det asiatiske marked. Deres handlinger er drevet af myter, som fortæller, at løvens knogler, elefantens stødtænder og næsehornets horn har helbredende egenskaber. Det er en af grundene til, at de vilde dyr er blevet gjort til efterspurgte varer, som driver fattige mennesker til at begå krybskytteri.