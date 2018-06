Se billedserie Lars Krintel sagde i 1996 sit job hos Danfoss op, hvor han arbejdede med logistik. Siden har han solgt antikke varer og er også ofte ude at vurdere effekter. Foto: Janus Spøhr

Lars er vurderingsekspert: Patina er tegn på stabilitet

Greve - 03. juni 2018 kl. 09:01 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver gang Lars Krintel rejser sig op for at hente et gammelt maleri, et timeglas eller en stol, skal han lige rette på tingene, så de står helt præcist.

Vi er på besøg hos vurderingseksperten og antikhandleren Lars Krintel fra Greve, og her betyder hver en genstand noget. Specielle ph-lamper, 300 år gamle timeglas og legendariske stole af Børge Mogensen skaber en hyggelig ramme om hverdagen for Lars, der heller ikke kan lade være med at tale om de gamle rejsekufferter, som han har fået lakeret. Det er ikke billigt, fortæller han, men det er det hele værd, fordi deres æstetiske udtryk og historier er unikke.

Lars er født i den lille jyske by Bredballe, hvor han som barn ofte var på besøg hos sin tante, der havde en helt masse gamle ting. Mens mange andre anså det som værende fyld, elskede Lars at kigge på alle tingene. En dag i 1996 sagde han sit faste job op hos Danfoss, hvor han arbejdede med logistik, for at blive selvstændig antikhandler med en butik i Køge og senere på Gammel Kongevej på Frederiksberg. I dag lever han af at sælge ting på sin Instagram-profil c4antiques.dk og udleje stadepladser ved Københavns Loppetorv, som holder til på Israels Plads i København i weekenderne fra marts til oktober. Samtidig bliver han ofte kontaktet af mennesker, som vil have ham til at vurdere gamle, antikke ting.

En særlig pose - Jeg kan godt lide, at det er et detektivarbejde en gang imellem. Mange gange kan man finde svaret på Google, men andre gange er det svært at finde ud af, hvad det er. Nogle gange ved jeg ikke, hvad tingene er værd, men jeg kan altid finde ud af det, siger Lars Krintel.

Ofte bliver mange overrasket over, hvor meget deres aflagte ting er værd. En gang blev han kaldt ud for at vurdere et gammelt tæppe, som ejeren mente måske var persisk. Tæppet var 500 kroner værd, men da nu Lars var på besøg, spurgte han, om ikke der var nogle gamle ting i kælderen. Tæppeejeren fandt en gammel papirspose, og op af den trak Lars små smykkeskrin og en skarabæ-bæltespænde fra Georg Jensen. Pludselig stod Lars med varer, der var op mod 70.000 kroner værd.

- Sådan bliver man nogle gange overrasket over, hvad ting er værd, når man roder i gamle skabe eller på lofter og kældre, siger Lars Krintel.

Hvad skal man så gå efter, hvis man skal på jagt efter dyrebare antikke ting?

Patina er stadig in Har man gamle sølvvarer derhjemme, er det en god idé at kigge i bunden for at finde ud af, hvem der har lavet det. Her kan Google være en god hjælp. Vil man finde guld på loppemarkeder eller genbrugsforretninger, er især gamle timeglas af træ værdifulde, siger Lars, der selv engang fandt et cirka 400 år gammelt timeglas og købte det for 200 kroner. Vil han sælge, kan han formentlig få et femcifret beløb for det.

- Kigger man efter møbler, er patina en fordel, lyder rådet fra Lars Krintel.

- Generelt er teakvarer noget, som man hurtigt kan sælge. Sådan var det tidligere med mahogni, men nu kan man ikke sælge noget af mahogni mere. Tingene skal have patina, men de må ikke være slidte og være ved at falde fra hinanden. Fjerner man patinaen, skal man have tæsk, siger han med et glimt i øjet og fortsætter:

- Mange vil gerne købe en historie, når de køber et møbel. Den forsvinder, hvis man fjerner patinaen. Det er den, der er penge værd. Patina er et tegn på stabilitet og anvendelighed.

Selv har han mange forskellige træsorter i hjemmet, der er som en skattekiste af gamle, besynderlige ting, som Lars i mange år har samlet sammen. For ham er det ikke så meget værdien, der er vigtig, men mere om tingene ser godt ud og har en historie at fortælle.

- Det der bord kunne jeg måske have solgt for 8.000 kroner for 10 år siden, men nu er der sgu ikke nogle, der ville købe det, hvis jeg ville sælge. Jeg har det, fordi jeg synes, at det passer ind siger han og peger på et bord i birketræ fra 1860'erne.

- Sådan er det med antikke ting. Det varierer, hvad der er populært, siger han.