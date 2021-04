Lars Lilholt Band spiller foråret ind

Lars Lilholt Band er aldrig stivnet i "sådan plejer vi at gøre". Hver eneste af de mange tusinde koncerter har været forskellige. Både kapelmesteren og bandet har formået at holde sig på toppen. Det er netop derfor, at bandet år efter år kan trække stort publikum og med over 2,5 millioner solgte albums gennem tiden, vidner det også bandets popularitet.