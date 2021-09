Landsret stadfæster konkurrencebøde til kølemontør

Østre Landsret har stadfæstet Retten i Roskildes dom og dømt Sydkystens Automatik til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med en konkurrent i strid med konkurrenceloven.

'Efter aftalens ordlyd forpligtede Sydkystens Automatik P/S sig til at afholde sig fra at udføre arbejde eller påtage sig opgaver for Super Køl A/S, og Findan El-Anlæg A/S forpligtede sig til at afholde sig fra at udføre arbejde eller påtage sig opgaver for Knudsen Køling A/S. Aftalen regulerede ikke i øvrigt parternes samarbejde. I den ovenfor beskrevne markedsmæssige sammenhæng, hvor der var to hovedleverandører og to underleverandører, tiltræder landsretten, at aftalen har haft til formål at opdele markedet og derved i hvert fald potentielt at begrænse konkurrencen.'