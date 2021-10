Formand for skole- og børneudvalget i Greve, Claus Jensen (V), glæder sig over det faldende sygefravær blandt lærerne. Arkivfoto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Lærernes sygefravær tager dyk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lærernes sygefravær tager dyk

Greve - 08. oktober 2021 kl. 15:33 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

De fleste kender nok til ærgrelsen over, at en kollega melder sig syg. Når det er en lærer, der gør det, skal der indkaldes en vikar, og det er dyrt og sænker samtidig kvaliteten i undervisningen. Lærerne i Greve har for år tilbage haft et højere sygefravær end gennemsnittet. Derfor tog kommunen kontakt til et eksternt firma for at få overblik over, hvad den kan gøre for at nedbringe fraværet.

Det har vist sig at være en succes. Fra 2019 til 2021 faldt sygefraværet med 36 procent.

- Sygefraværet er et område, vi har haft fokus på, fordi det var lidt højt for en del lærere. Det koster både i vikarer og nedbringer kvaliteten, fordi en vikar aldrig en til en kan erstatte en lærer, så det er dejligt, at det er lykkes at nedbringe antallet af sygeperioder, siger formand for skole- og børneudvalget i Greve, Claus Jensen (V).

I undersøgelsen har langtidssyge og lærere, som aldrig er sygemeldt, været undtaget. Undersøgelsen viste, at 77 procent af lærerne i 2018 havde flere end seks sygeperioder om året, hvilket nu er bragt ned. Det lavere sygefravær betyder, at Greve Kommune i år står til at have vikarudgifter for otte millioner kroner mod 11 millioner kroner som forventet. Det betyder, at kommunen altså sparer små tre millioner kroner i forhold til det ventede udgiftsniveau.

-Det er jo glædeligt, for de penge kan vi bruge på noget andet, siger Claus Jensen.

Ingen præcise årsager Udvalgsformanden forklarer, at det eksterne firma har kigget på lærernes sygefravær og spurgt ind til, hvad det kan skyldes og hvordan kommunen kan hjælpe med at nedbringe det. Claus Jensen kender ikke de præcise svar på de spørgsmål, men forklarer, at der er mange forskellige årsager som for eksempel arbejdsmiljøet.

- Vi vil fortsætte med at kigge på sygefraværet og være i dialog med lærerne fremover. Det er selvfølgelig helt legitimt at være syge en gang imellem, men vi er blevet bedre til at spørge, hvad vi som arbejdsgivere kan gøre, siger Claus Jensen og forklarer, at en del af det lavere sygefravær også kan skyldes coronanedlukningerne, men at det langtfra er hele forklaringen på de færre sygedage blandt lærerne i Greve.