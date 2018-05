Lærerne på Damagerskolen til kommunen: I svigter os

Som et skib uden kaptajn. Sådan beskriver lærerne på Damagerskolen situationen på skolen i øjeblikket, efter at skoleder Jan Mindegaard er stoppet. Onsdag holdt lærerne fagligt møde, hvor undervisningen blev nedlagt i en time, og resultatet blev et åbent brev, som blandt andet er rettet mod byrådet, kommunaldirektøren og centerchefen.

Hele sagen tager sit udspring i, at Damagerskolen i noget tid har haft en presset økonomi. Over årene 2016 og 2017 har den opbygget et underskud, der med udgangen af finansår 2017 samlet set var på 3,4 millioner kroner, svarende til 10,9 procent af skolens budget. Derfor godkendte byrådet den 23. april 2018 en økonomiske handleplan for Damagerskolen. Handleplanen beskriver, hvordan skolens underskud tænkes indhentet. En nærmere gennemgang af planen har medført, at Damagerskolen har meddelt, at de ikke kan efterleve den fremlagte handleplan i den form, som de har udarbejdet. Derfor blev en ny handleplan behandlet på det seneste byrådsmøde. Til sommer vil Damagerskolen skulle indstille tre medarbejdere til overflytning til andre ledige stillinger i kommunen, og i de følgende år vil antallet af medarbejdere passe, såfremt der ikke sker ændringer i de kendte økonomiforudsætninger for skolen. Med den nye handleplan vil der blive indhentet 695.000 kr. på underskuddet i 2018, og 897.500 kr. i de tre efterfølgende år. Det lavere beløb i 2018 skyldes, at der ikke kan hentes fuld årsvirkning i forbindelse med nedskæringen i antallet af medarbejdere.