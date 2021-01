Tina Beck-Nilsson er formand for Lærerforeningen i Greve. Hun mener, at der er brug for god tid til at forberede genåbningen. Når det er tid til, at eleverne skal tilbage i skole, er det vigtigste fokus hos lærerne at samle op på det sociale efterslæb, mener hun. Privatfoto

Lærerformand om mulig genåbning: Brug for tilløb

Der går ikke en dag mellem forskellige udmeldinger i disse dage, når det gælder coronaepidemien. Nogle eksperter og politikere mener, at det er tid til at genåbne skolerne for de mindste klasser, mens andre mener, at det er for tidligt.

I Berlingske torsdag melder fagfolk om stigende mistrivsel blandt børn og unge som konsekvens af nedlukningen, der foreløbigt varer indtil den 7. februar. Ender politikerne med at åbne for, at udvalgte klassetrin eller samtlige klasser kan vende tilbage i uge seks, har lærerne brug for at få det at vide nogle dage i forvejen.