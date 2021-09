Se billedserie I stedet for den traditionelle paneldebat blev folkeskolen diskuteret ved bordene.Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Lærerforeningen indbød til debat om folkeskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærerforeningen indbød til debat om folkeskolen

Greve - 16. september 2021 kl. 10:10 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Den traditionelle paneldebat var sendt uden for døren, og der var i stedet lagt op til gruppearbejde, da Greve Lærerforening onsdag aften satte lokalpolitikerne i stævne på Holmeagerskolen.

- Vi holder et vælgermøde, hver gang der er kommunalvalg, men i år har vi valgt at gribe det anderledes an, fordi vi gerne vil have en tættere dialog, hvor andre end politikerne kan komme til orde, siger Tina Beck-Nilsson, formand for Greve Lærerforening.

I stedet for paneldebat havde lærerforeningen i stedet sat fem borde op, hvor politikere, lærere og enkelte forældre kunne gå rundt og komme med input til, hvordan man bedst løser de problemstillinger, der knytter sig til folkeskolen, hvad man gerne vil have mere af, og hvad man er godt tilfreds med.

Visioner Men før dialogen ved bordene fik politikerne lejlighed til at fortælle, hvilke visioner de har på vegne af folkeskolen, og her gjorde Nye Borgerliges spidskandidat Hans-Jørgen Kirstein sig mest bemærket med et ønske om helt at lukke folkeskolerne.

- I Nye Borgerlige er vores vision, at folkeskolerne skal lukkes, fordi der findes fri- og privatskoler, som er i stand til at løfte opgaverne bedre. Der er fx meget snak om trivsel, og ser man på Greve Privatskole, så er trivslen bedre end i folkeskolerne, sagde han.

Hos De Konservative er man i modsatte grøft, og her ønsker de at afsætte flere penge til kommunens folkeskoler.

- Vi har fremlagt vores eget budget, hvor vi har afsat flere penge til folkeskolen. Dem vil vi bruge på bedre trivsel, mindre undervisningstid til lærerne og færre vikarer, lød det fra Thomas Klingspor-Bentzen (K).

SF har et ønske om, at elever, der lærer på en anderledes måde også skal tilgodeses.

- Vi mener, at vi skal inddrage håndværksfag i folkeskolen, fordi der er mange børn, der skal inkluderes. Det gælder dem, som har krudt i røven, og dem, som lærer på en anden måde, og der tror vi, det vil være godt, at indføre noget håndværk, lød det fra spidskandidat Linda Hegaard.

Casper Wayert repræsenterede Dansk Folkeparti, og han understregede, at partiet har en vision, der peger længere ud i fremtiden.

- Vi vil gerne have mere differentieret undervisning, fordi der i vores optik undervises efter laveste fællesnævner. Vi drømmer om et system, hvor de fagligt stærke bliver udfordret, og hvor elever med faglige udfordringer hjælpes, sagde han.

Input bliver samlet Efter snakken rundt om de mange borde, fik partierne også lejlighed til at fortælle, hvad de tog med sig efter arrangementet.

- Efter at have været rundt er jeg blevet bekræftet i mange ting. Der er behov for to-lærerordning, og så er der behov for at se på det specialiserede område, hvor det ikke kun er det enkelte barn, men hele familien, der skal inddrages, sagde Mehmet Dogru (Enhedslisten).

- Vi skal have mere fokus på ordblinde i Greve. Det er nok noget vi skal blive bedre til, og det er et vigtigt område, lød det fra Venstres Claus Jensen, der også er formand for Skole- og børneudvalget.

Samme toner lød fra Socialdemokratiets Bjarke Abel.

- Der blev nævnt en obligatorisk scanning og af ordblindhed og talblindhed, og vi bliver nødt til at sikre, at vores elever har den fornødne faglighed og kompetencer til at bestå afgangseksamen, sagde han.

Radikales Lars Bjarne Nielsen mente, at den enkelte lærer skulle have færre undervisningstimer og mere tid til forberedelse.

- Noget folk, som ikke selv har undervist, glemmer, er, at forberedelse også er nedkøling. Efter en time med mange elever, kan man ikke bare gå ud og ryste hovedet og så gå ind til næste time. Det kan man måske til en vis grad, men man slider på sig selv, sagde han.

Greve Lærerforening vil i den kommende tid få styr på de mange inputs og samle dem i et dokument til både politikere, lærere og skoleledere.