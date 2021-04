Midt- og Vestjyllands Politi har varetægtsfængslet en mand for to tilfælde af brandstiftelse i Silkeborg. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Lænset for 20.000 kroner: Ældre kvinder snydt af falsk bankmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lænset for 20.000 kroner: Ældre kvinder snydt af falsk bankmand

Greve - 28. april 2021 kl. 10:58 Af Emil Kristensen Kontakt redaktionen

To ældre kvinder fra Roskildeegnen blev tirsdag aften lokket til at udlevere deres kreditkort til en »falsk« bankmand, der kaldte sig Nicolaj Nygaard. En 73-årig kvinde fra Greve fra også tæt på at blive snydt, men hun nåede aldrig at udlevere sit kreditkort.

I alle tre tilfælde havde manden ringet til kvinderne og fortalt, at ham altså hed Nicolaj Nygaard og ringede fra IT-supporten i deres bank. I alle tilfælde vidste han, at der var tale om henholdsvis Nordea, Danske Bank og Jyske Bank.

Han fortalte kvinderne, at der var hævet 18.000 kroner og 15.000 kroner på to af kvindernes konti, mens der i det sidste tilfælde blev fortalt, at der havde været forsøg på det.

Den falske bankmand fortalte, at de derfor havde spærret kortene, og at han ville sende en medarbejder fra NEM-id, som skulle hente deres kreditkort af sikkerhedsmæssige årsager.

En mand, der kaldte sig Josef, dukkede senere op på adresserne i en sølvgrå Audi, og han beskrives lidt forskelligt.

Den ene kvinde mente, at han var brun i huden, havde sort kortklippet hår, var ca. 160 cm høj og kraftig af bygning. Han bar guldbriller og talte dansk uden accent.

En 72-årig kvinde mente, at han var mellem 170 og 180 cm høj, fedladen og sjusket klædt. Han var iført mundbind og hullede joggingbukser.

Sidste kvinde, en 85-årig fra Himmelev beskriver ham som mellem 175 til 185 cm høj, men ellers passer beskrivelsen fra de andre tilfælde.

I to af tilfældende havde »Josef« held til at få udleveret kortene, og hos en 85-årig kvinde i Himmelev betød det, at der senere på aftenen blev hævet 20.000 kroner fra hendes konto, hvilket hendes rigtige bank gjorde hende opmærksom på, og derfor kontaktede hun politiet.

En 72-årig kvinde fra Himmelev udleverede også kortene, men det fremgår ikke, om der også blev hævet penge her.

En 73-årig kvinde fra Greve fattede mistanke til »Josef« og nægtede at udlevere sine kreditkort. Hun ringede i stedet til politiet og anmeldte sagen.

Politiet efterforsker nu sagerne om bedrageri, for at forsøge at finde frem til den eller de som står bag den økonomiske kriminalitet mod de alle kvinder.

Borgerne opfordres til at afbryde opkald fra personer, som forsøger at få personoplysninger, bankoplysninger, nem-id, koder eller kreditkort lokket ud af folk. Udlever aldrig denne type oplysninger eller personlige ting til udenforstående. Er du i tvivl om, hvor vidt det er din bank eller en myndighed som ringer, så afbryd telefonsamtalen og ring op til relevante virksomhed for at få rigtigheden af opkaldet bekræftet.