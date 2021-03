Kvinde tog bilnøgler fra fuld mand

Lørdag kl. 16.48 anmeldte en opmærksom og handlekraftig 29-årig kvinde fra Greve, at hun havde bemærket en bilist køre langsomt i forsøget på at lave en U-vending på vejen. Herunder strejfede den mandlige fører af personbilen en lygtepæl uden at forvolde nogen skade. Anmelderen undrede sig og tog kontakt til den mandlige fører, som hun vurderede til at være påvirket af spiritus. Hun fik bilen slukket og taget bilnøglerne, indtil politiet få minutter senere ankom til stedet. Føreren var en 75-årig mand fra Greve, som var påvirket af alkohol, så politiet sigtede ham for spirituskørsel. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Med baggrund i alkometertesten forventer politiet, at alkoholkoncentrationen i den udtagne blodprøve vil være så høj, at den 75-årige vil blive frakendt kørekort. Derfor inddrog politiet hans førerret og gjorde ham samtidig bekendt med, at politiet beslaglagde hans bil ud fra en forventning om, at alkoholkoncentrationen også ville overstige 2,00 promille. I disse tilfælde skal politiet beslaglægge køretøjet jf. reglerne i færdselsloven. Den 75-årige vil senere høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret og straffesagen samt spørgsmålet om endelig konfiskation af personbilen skal afgøres.