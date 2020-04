Kvinde anmelder overfald begået af tre mænd

Det bekræfter kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til sn.dk.

- En 31-årig kvinde fra Greve kontakter os søndag aften og oplyser, at hun tidligt søndag morgen skulle være blevet overfaldet af tre mænd på et stisystem ved Tjurgården og Gersagerparken. Hvorfor hun først kontakter os om aften er endnu lidt uklart, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Anmeldelsen får politiet til at rykke talstærkt ud med patruljer, teknikere og hunde og en ambulance.

- Vi får afspærret et område derude for at lede efter eventuelle spor, og samtidig har vi en læge med som undersøger kvinden. Hun har lidt blå mærker, men udover det er ikke meget at se på kvinden, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Kvinden er fortsat meget påvirket af det mulig overfald, og politiet har derfor endnu ikke fået så mange detaljer om overfaldet.

- Hun fortæller, at hun søndag morgen blev overfaldet af tre mænd, der tildelte hende nogle bank, og i den forbindelse mener kvinden, at hun har mistet bevidstheden, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Hvorfor kvinden blev overfaldet står endnu hen i det uvisse, og politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvorvidt der kan være tale om forsøg på berigelse eller forsøg på en sædelighedsforbrydelse.

Det er også småt med signalement at de tre mulige gerningsmænd. Ifølge kvinden er der tale om tre mænd med anden etnisk oprindelse end dansk, de er 25 til 30 år og talte dansk..

- Vi skal have talt med kvinden igen i dag for at høre mere om episoden,og så skal vi se, om vi fik nogle eventulle brugbare spor med der ude fra.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have set eller hørt noget i området ved Tjurgården og Gersagerparken tidligt søndag morgen.