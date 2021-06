Kronprinsesse Mary tager fredag på besøg på Nældebjerg Plejecenter- Komptencecenter for demens i Greve. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kronprinsesse Mary besøger på plejecenter

Greve - 17. juni 2021 kl. 06:08 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Der kommer fint besøg hos Nældebjerg Plejecenter - Kompetencecenter for demens på fredag, når HKH kronprinsesse Mary sammen med social- og ældreminister, Astrid Krag aflægger plejecenteret et besøg,

Der er i disse dage en speciel stemning på Nældebjerg Plejecenter - Kompetencecenter for demens i Greve, for rygtet om et snarligt kongeligt besøg har virkelig sat gang i snakken på gangene hos både beboere og personale.

Det er nemlig ikke hver dag, at der kommer fornemt besøg på plejecentret.

- Det er så stort. Vores beboere og personale snakker ikke om andet, end at kronprinsessen kommer ud og besøger dem. Vi glæder os alle sammen meget til at tage imod hende og ministeren, siger plejecenterleder Marianne Mouritsen Jensen.

Den seneste tid har COVID-19 pandemien gjort været fyldt med afsavn for mange beboere på landets plejehjem.

Besøget finder sted for at markere, at dagligdagen i vid udstrækning er vendt tilbage for de sårbare ældre på landets plejecentre, hvilket blandt andet betyder, at det er muligt at besøge beboerne fysisk.

Det kulminerer altså med et kongeligt og ministerielt visit for plejecentret i Greve.

Det nærmere program for dagen er endnu ikke fastlagt 100 procent, men mon ikke, at beboerne kan finde dannebrog frem, støve festtøjet af og få lov til at føle sig lidt kongelige i den tid Mary er tilstede.

Besøget varer fra 12.30 til 13.30, og Greves borgmester Pernille Beckmann deltager også.