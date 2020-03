Se billedserie Kommunaldirektør Claus Thykjær vil rulle kriseberedskab ud i tre bølger i Greve Kommune. Arkivfoto

Kriseberedskab i Greve rulles ud i tre bølger

Greve - 12. marts 2020

Langt de fleste medarbejdere i Greve Kommune skal blive hjemme de kommende 14 dage er meldingen fra kommunaldirektør Claus Thykjær. Kriseberedskab for Greve Kommune rulles ud i tre bølger.

Allerede i aftes kort efter meldingen fra statsministeren om, at det offentlige Danmark skal lukkes ned, blev det første møde blandt ledende medarbejdere i Greve Kommune holdt over skype. Det betød, at der i aftes lå en mail til de fleste medarbejdere i kommunen om, at de skal blive hjemme. Flere skulle til morgen på job for at hente computer, så der kunne arbejdes hjemmefra. Det blev der også lavet en plan for.

Alle medarbjdere inden for de kritiske områder. Det vil sige det sociale område og ældreplejen med understøttende funktioner som udbringning af mad og rengøring af de kommunale biler opretholdes. De berørte medarbejdere har fået besked. Det er meldingen fra kommunaldirektøren, som her til formiddag holdt et stort koordinationsmøde, hvor der blev lagt en plan for kriseberedskabet, som rulles ud af tre omgange.

- De tre bølger er, hvad skal lukkes ned, hvordan opretholder vi et nødberedskab, og hvordan får vi hverdagen til at fungere, forklarer Claus Thykjær, som fortæller, at der evalueres time for time.

Greve Kommune har lavet en plan for, hvordan et nødberedskab skal virke, når dagtilbud, daginstitutioner og skoler lukkes ned fra mandag morgen. Der er åbent i kommunens folkeskoler og dagtilbud i dag torsdag og fredag.

- Vi opfordrer alle, der kan holde deres børn hjemme til at gøre det allerede nu, fortsætter Claus Thykjær, som er ærgerlig over, at AULA kommunikationsystemet i skolerne er gået ned her, hvor man har brug for at få en melding om, hvor mange børn der er behov for pasning til. Han opfordrer derfor forældre til at holde sig orienteret på facebook.

Koordinationsmøder

- Når vi er færdige med en nedlukningsplan, så ser vi på, hvordan vi kan opretholde kommunens drift, og hvor vi kan rykke rundt på medarbejdere med funktioner, som kan bruges i denne krisesituation. Der kan f.eks. godt være en sygeplejerske, som normalvis er tilknyttet jobcentret, som kan indgå i en anden funktion i denne krisesituation, forklarer han.

Kommunaldiretøren understreger, at der vil være et it-beredskab og borgerserviceberedskab, og at man, når der er taget hånd om de akutte områder, så ses der på, hvordan hverdagen kan opretholdes med nødvendige møder, myndighedsafgørelser og udvalgsmøder.

- Vi vil på bedste vis holde borgerne orienteret og melde ud så hurtigt vi kan, fortsætter kommunaldirektøren i Greve Kommune.