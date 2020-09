Krig er hård kost

Greve: Da hungerspøgelset gik igennem Europa under 1. Verdenskrig, blev også Danmark påvirket af manglende mad og brændsel samt stigende priser på fødevarer. På Mosede Fort bliver der serveret en bid af denne Danmarkshistorie, når der søndag den 13. september er smagsprøver på museets nyeste viden om mad og sundhed.

"Verden er bleven træt af Rædsler og Lidelser, og ingen kalder længer Tiden stor. Varselfuglene kredser over København, skrigende om Skatter og Paalæg, om kornmangel og tømte Lagere."

Publikum roser teaterforestillingen "1917 - vi værner og gemmer" og ikke mindst de dygtige skuespillere fra Skuespillerakademiet, som selv har skrevet og instrueret stykket. Mens vi går rundt til teaterforestillingen under åben himmel i spændende afkroge af Mosede Fort og mærker historiens vingesus, mærker vi også den undtagelsestilstand, Danmark var i under 1. Verdenskrig. Replikkerne stammer ordret fra 100 år gammelt kildemateriale, da forestillingen er et af de formidlingstiltag, der er vokset ud af forskningsprojektet "Kampen om maden". Forskerne på Mosede Fort har gravet dybt i arkiverne og fundet spændende materiale frem i forbindelse med forsknings- og formidlingsprojektet "Kampen om maden 1914-1918", der er støttet af VELUXFONDENs museumsprogram. Denne søndag kan du møde forsker Pernille Henriette Wiil, som fortæller om sin forskning i mini-foredrag med fokus på sparekost, kropskultur og sundhed.