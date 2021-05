Send til din ven. X Artiklen: Kraner skal løfte på Danmarks største byggeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kraner skal løfte på Danmarks største byggeplads

Greve - 30. maj 2021 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen til Tyskland i fuld gang. Det kræver naturligvis et enormt produktionsapparat at bygge det, der bliver verdens længste sænketunnel. En vigtig del af dette apparat kommer nu fra NORMAS i Greve.

I denne uge ankom den første af flere tårnkraner til tunnelbyggepladsen øst for Rødbyhavn. Kranen er leveret af JMM og NORMAS, der netop har indgået kontrakten på de store tårnkraner med tunnelkonsortiet FLC.

Første kran på pladsen er den 30 meter høje Liebherr-kran, der kan løfte 25 tons, og som lige nu bliver samlet, så den er klar allerede i denne uge.

Den bliver kun den første af en samlet ordre på fem Liebherr kraner, der skal bruges til at etablere Danmarks største byggeplads på 1 mio. kvadratmeter samt den store tunnelfabrik, hvor tunnelens elementer skal produceres.

- Det er en stor opgave for os, hvor vi over det næste halve år skal levere fem kraner til projektet. Vi har udgangspunkt fra vor NORMAS kranafdeling i Greve, og desuden lokale kranmontører i området. Vi er selvfølgelig stolte af, at vi er blevet valgt til opgaven og kan tage del i Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, siger Leif Lundstad Nielsen, salgschef i Nomas.

Flere hundrede arbejdere og maskiner er i øjeblikket i gang med at etablere den store elementfabrik og arbejdshavn, der skal bruges til at bygge Femern-tunnelen. Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen foregår både i Danmark og Tyskland, men langt størstedelen af aktiviteterne foregår på den primære byggeplads ved Rødbyhavn. Hos Femern A/S, det statsejede danske bygherreselskab, er ankomsten af de første kraner på pladsen en glædelig milepæl.

- Det er én af Europas største byggepladser, og arbejdet er for alvor kommet op i gear. Vi trækker på arbejdskraft og maskinparken i hele Danmark, og det kommer til at give flere tusinde arbejdspladser på byggepladsen og hos underleverandører, siger Jens Ole Kaslund, teknisk direktør i Femern A/S.

Arbejdshavnen skal stå klar ved udgangen af i år, mens tunnelfabrikken vil tage yderligere to år at bygge, så elementproduktionen kan begynde i 2023. Et standard tunnelelement vejer 73.000 tons og indeholder to rør til motorvej, to rør til jernbane og ét servicerør.

Femern Bælt-tunnelen bliver 18 kilometer lang, og når den står færdig i 2029, vil det være muligt at krydse Femern Bælt på syv minutter i tog og 10 minutter i bil.