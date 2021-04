Kræftens bekæmpelse: Bedste lokale resultat nogensinde

- Men det havde vi heller ikke regnet med, da vi ved, mange kan være bekymrede for smitte. Vi havde da også et par afbud på dagen fra indsamlere, der var blevet bedt om at gå i isolation. Så meget mere fantastisk er det da også, at vi dels havde mange flere indsamlere, end vi havde turde håbe på - og dels samler mere ind, end nogensinde før.

- Vi får en helt ekstraordinær god service i Jyske Bank på Strandvejen. I andre kommuner har det været en stor udfordring at få optalt de indsamlede midler, men personalet i Jyske Bank stillede op, som de har gjort i mange år. Det er vi meget taknemmelige for. Alle bøtterne skulle sprittes af, så vi satte pris på, at Wet Wipe A/S ville donere aftørringsklude. Vi er også glade for, at Anchers Havecenter og Waves også i år donerede blomster og gavekort til de bankfolk, der brugte deres søndag på at tælle op.