Konservativ profil genvalgt som folketingskandidat

Greve - 17. november 2020 kl. 11:19

Der har nu været afholdt opstillingsmøder hos de lokale konservative i både Solrød og Greve, og det betyder, at Brigitte Klintskov Jerkel, der i dag repræsenterer de to kommuner i Folketinget for Det Konservative Folkeparti, kan fortsætte som kandidat.

Den genvalgte kandidat takker for tilliden og glæder sig til at fortsætte arbejdet:

- Det Konservative Folkeparti er i generel fremgang over hele landet, og der er god stemning omkring partiet. Vi har indflydelse i Folketinget, og vi går konstruktivt til arbejdet, for vi er blevet valgt for at skabe resultater. Det vil jeg gerne fortsat være en del af, og derfor takker jeg de lokale konservative i Greve og Solrød for tilliden. Det er fantastisk at repræsentere de to kommuner i Folketinget, og det håber jeg at kunne gøre mange år endnu, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

I Solrød er man også meget glad for genvalget, fortæller Henrik Røge, der er formand for de lokale konservative:

- Vi er glade for at være repræsenteret på Borgen ved Brigitte. Hun gør et solidt arbejde, og hun sørger for at holde os orienteret undervejs. Vi er kendt som borgerlige stemmer, der arbejder, og det er Brigitte et godt eksempel på.

Også i Greve, der sammen med Solrød udgør opstillingskredsen, er der glæde ved genvalget

- Jeg er enig i, at Brigitte gør et solidt arbejde i Folketinget. Samtidig syntes jeg, at hun er meget flittig, og jeg er glad for, at hun repræsenterer Greve i Folketinget på en god og seriøs måde, siger Hans Barlach, der er formand for de konservative medlemmer i Greve.