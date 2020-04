Medarbejderne i hjemmeplejen siger tak for »knoklekage« og ikke mindst den anerkendelse de føler fra lokalsamfundet. OBS: De understreger, at de står med coronasikker afstand, selvom det måske er svært at se på billedet. Pressefoto

Kommunen takker for opbakning

Greve - 05. april 2020 kl. 08:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Greve Kommune oplever stor hjælpsomhed og velvilje fra de lokale virksomheder, der donerer alt fra masker og til særlig udluftning på plejecentrene.

- Vores lokale erhvervsliv har vist en helt særlig vilje til at stå sammen med os lige nu, hvor vi kæmper for, at vores ældre og sårbare borgere skal komme godt igennem den her svære tid. Vi er dybt taknemmelige, siger borgmester Pernille Beckmann.

Mange virksomheder har doneret vigtige værnemidler, som Greve Kommune har manglet. Helt konkret har fire lokale virksomheder doneret betydelige mængder værnemidler, mens fem andre har tilbudt kommunen at købe afgørende værnemidler. Det har betydet, at Greve Kommune både har haft nok selv og har kunnet formidler værnemidler videre til andre kommuner. Næsten 70 virksomheder har desuden vist deres gode vilje ved at tilbyde værnemidler, som dog ikke umiddelbart kunne bruges i plejen.

Desuden har en virksomhed har kvit og frit installeret en særlig form for udluftning på plejecentrene, som sørger for at luften er behagelig, når der ellers ville have lugtet stramt.

En bagerkæde er begyndt at bage såkaldt »knoklekage« og brygge filterkaffe til medarbejdere i pleje og sundhedssektoren. Det har også vakt glæde i Greve. Medarbejderne i hjemmeplejen fortæller, at de føler sig anerkendt i en svær tid:

- Det er så dejligt med et skulderklap, og vi føler, at andre lægger mærke til, at vi gør noget ekstra i denne tid«, siger de og bliver bakket op af deres leder, Rikke Sørensen.