Der bliver gang i den på banerne ved Karlslunde Idrætscenter, når der til næste år afholdes VM i petanque. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen støtter VM med 700.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen støtter VM med 700.000 kroner

Greve - 28. juni 2021 kl. 11:12 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Karlslunde Idrætsforening er blevet tildelt værtsskabet for verdensmesterskaberne i petanque i maj 2022.

Men før verdenseliten inviteres, har idrætsforeningen et ønske om at opgradere faciliteterne omkring området, hvor mesterskabet skal holdes, og på mandagens byrådsmøde besluttede et næsten enigt byråd at støtte foreningen med knap 700.000 kroner.

480.000 kroner skal bruges til belægge brandvejen fra parkeringspladsen til hovedindgangen med sten, renovere hele petanquearealet og etablere et asfaltareal til elitetræning og kampe. De penge kommer fra Teknik- og miljøudvalgets pulje til »samfinansiering af corona-anlægsprojekter«.

211.000 kroner går til at leje et kæmpe telt, toiletvogne, teknisk udstyr og borde og stole. De penge kommer fra Kultur- og fritidsudvalget.

- Vi er enormt glade for, at Greve kommer på verdenskortet. Det bliver en rigtig stor begivenhed med deltagelse af omkring 300 petanque-spillere og officials fra 50 forskellige lande. Derfor glæder det mig, at vi nu kan give Karlslunde Idrætsforening en økonomisk håndsrækning, så de kan skabe nogle gode rammer, vi kan være stolte af, lyder det fra Anne Marie Lyduch, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, i en pressemeddelelse fra Greve Kommune.

Da sagen blev behandlet på byrådsmødet mandag aften, gav Liselott Blixt udtryk for, at pengene kunne bruges anderledes, inden hun dog stemte for forslaget.

- Jeg støtter sagen, men jeg bliver nødt til at sige, at vi giver penge til døde ting, og så glemmer vi børn og unge, som har det svært, sagde hun.

Mehmet Dogru (EL) kunne som det eneste medlem af byrådet ikke bakke op om, at man støtter projektet med 700.000 kroner.

-Vi kunne også bruge penge på at investere i velfærdsområder, og jeg kan ikke se mig selv i at bruge penge på det her, sagde han.