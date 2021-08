Send til din ven. X Artiklen: Kommunen skifter elevers iPads ud med Chromebooks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunen skifter elevers iPads ud med Chromebooks

Greve - 23. august 2021 kl. 08:45 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

En stor del af Greve Kommunes i alt 6500 folkeskoleelever pakker i disse dage og uger en Chromebook ud af papkassen og tager den i brug.

Chromebooks har indtil dette skoleår været forbeholdt elever fra sjette klasse og op, men fra dette skoleår får elever fra tredje til femte klasse også udleveret en Chromebook i stedet for en iPad, som de har været vant til.

I 5.D på Holmeagerskolen vækker de nye computere begejstring og en hurtig afstemning afslører, at kun tre elever hellere ville have haft en iPad, mens resten glæder sig over deres nye værktøj.

En af dem er 11-årige Maja Klenz Andersen.

- Jeg kan bedre lide den nye Chromebook, fordi den har et keyboard og er nemmere at skrive på, og her i femte skal vi til at skrive flere historier og stile, siger hun.

Omvendt er 11-årige Vilfred Roat Egeberg lidt bekymret for, om han kan finde ud af den nye computer.

- Jeg er bedre til at bruge en iPad, fordi man ikke skal bruge den der mousepad til at rykke rundt, men bare kan trykke på skærmen, siger han.

- Jeg kunne heller ikke rigtig finde ud af, hvor skriveprogrammet var, men så kunne Maja lige hjælpe mig.

Eleverne bliver forberedt Holmeagerskolens leder, Leon Mitchell er overbevist om, at andelen af elever, som vil foretrække en iPad til skolearbejdet, vil være højere, jo længere man bevæger sig ned i klassetrin.

- Der vil stadig være elever i mellemtrinnet, som vil have større glæde af en iPad, fordi den er mere intuitiv og har forskellige apps, som kan understøtte indlæringen i matematik eksempelvis, siger han.

- Vi har lavet en aftale, så vi fortsat har iPads liggende på skolen, og så har jeg stor tiltro til, at lærerne ved, hvilke elever, der fortsat har mest gavn af en tablet frem for en computer, siger han.

Leon Mitchell ser dog frem til, at især de ældre elever i skolens mellemtrin får computeren ind under huden, inden de kommer op i udskolingen.

- Jeg synes, at de for alvor bliver brugbar for eleverne i femte klasse, hvor de begynder at få flere skriftlige opgaver, og det er også en fordel, at de har stiftet bekendtskab med en computer, inden de når til udskolingen, siger han.

Sparer en million om året Beslutningen om at lade mellemtrinnet få Chromebooks i stedet for iPads blev vedtaget som en del af forhandlingerne omkring budgettet i 2020, som blev indgået af Venstre, LA, DF og Socialdemokratiet.

Ifølge budgettet sparer kommunen knap en million kroner om året på udskiftningen.

Det er en af årsagerne til, at Claus Jensen (V), formand for skole- og børneudvalget, er glad for løsningen. Derudover giver det ifølge udvalgsformanden også muligheder for, at eleverne kan arbejde sammen, selvom de sidder hver for sig.

- Eleverne får noget, som minder mere om en rigtig computer, som de kan skrive på, siger han.

- Der er også bedre mulighed for, at de kan sidde og arbejde og lave lektier sammen i det samme dokument, selvom de sidder hver for sig, siger han.

I udskolingen (6. til 10. klasse) har eleverne i Greve Kommune mulighed for at tage sin egen computer med, hvis de vil det, ellers stilles der en Chromebook til rådighed.