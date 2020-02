Kommunen ramt af flere indbrud: Ure, iPads og kontanter blev stjålet

På Bastebjerg, også i Karlslunde, har der mellem tirsdag morgen og onsdag eftermiddag været indbrud. Her har et koben formentlig været brugt til at bryde vinduet til et børneværelse op, herefter har der været færden i børneværelse, kontor, køkken, stue og badeværelset, da skaber og skuffer var rodet igennem. Der er blevet stjålet mindst to parfumer, kontanter, en Bosch skruemaskine samt en Festool dyksav. På Byvejen i Greve var der indbrud onsdag mellem klokken 10 og 11.30. Her blev et vindue til soveværelset brudt op, og der var tegn på færd i soveværelse og stue, men intet er umiddelbart blevet stjålet.