Kommune indfrier gæld for flere millioner kroner

Byrådet stod over for et velkendt dilemma, da de mandag aften besluttede at indfri halvdelen af sine gældsforpligtelser i forhold til indefrosne feriemidler ved at indbetale 55,7 millioner kroner til Lønmodtagernes Garantifond.

For hvad gør man, når man pludselig står med et plus på kontoen? Bruger man pengene på at indfri hele eller dele af sin gæld, eller holder man på pengene og afventer, om de måske skal bruges på noget andet.