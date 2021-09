Greves borgmester, Pernille Beckmann, mener, at oppositionen kører en heksejagt på hende. Pressefoto

Kommune betalte for mad til borgmesterens søn og daværende kæreste

Greve - 30. september 2021 kl. 10:24 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Da Greves borgmester, Pernille Beckmann, i sommeren 2019 var til folkemødet på Bornholm, var hun en aften på restaurant med blandt andet den daværende kommunaldirektør, Claus Thykjær, som betalte for middagen, der lød på lidt under 1800 kroner. Med til middagen var flere medlemmer af byrådet samt borgmesterens søn og daværende kæreste, som kommunen betalte for.

I en mail, som borgmesteren selv har offentliggjort på Facebook, skrev hun efterfølgende til administrationen, at kommunen ikke skulle betale for sønnens og den daværende kærestes mad. Det skete dog aldrig, fordi der var rod i bilagene, så kommunen ikke har vidst, hvad borgmesteren skulle betale. Derfor har kommunen stået med regningen indtil august i år, hvor borgmesteren bad kommunen om at følge op på, om hun fik regningen. Det skete samtidig med, at flere medier skrev om rod i Claus Thykjærs bilag, der endte med at koste ham en afskedigelse og senere en politianmeldelse.

DAGBLADET har i forbindelse med flere aktindsigter set, at kommunaldirektøren betalte for middagen, men han skrev ikke, hvem der var med til middagen. Der har de seneste måneder været snak om den pågældende middag i det politiske miljø i Greve, men ingen har kunnet få svar på, hvem der deltog i middagen.

Får mange mails Hvorfor har du først to år efter middagen, når medierne interesserer sig for sagen, fulgt op på, om kommunen har sendt regningen?

- Det fungerer sådan, at jeg får mange mails hver dag. Når administrationen skriver at de vender tilbage, har jeg tiltro til det. Jeg har en forventning om, at pengene automatisk bliver trukket fra min konto, siger Pernille Beckmann.

Du er borgmester for Greve Kommune. Er det ikke dig, der har det øverste ansvar?

- Det kan man sige, ja, men administrationen skal have styr på det, og det regner jeg også med, at den har. Vi er ved at stramme op på procedurerne og økonomiregulativet, så vi er på vej til at ændre på nogle ting, siger Pernille Beckmann.

-Nogle tolker dine svar som et tegn på, at du forsøger at fralægge dig ansvaret. Hvad siger du til det?

- Der er tendens til en heksejagt fra oppositionen. De vil gerne finde fejl og mangler. Det er ærgerligt for vores fantastiske kommune, siger Pernille Beckmann.

Hvad siger den her sag om kommunens forvaltning af borgernes penge?

- Kommunen forvalter tre milliarder kroner årligt, og det gør den godt.

Flere partier i byrådet har i længere tid bedt om oplysninger om Pernille Beckmanns tilbagebetalinger, men det har ikke været muligt dem at få oplysningerne, fordi de, ifølge borgmesteren, er en del af efterforskningen i sagen om den afskedigede kommunaldirektør. Over for DAGBLADET har Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, tidligere udtalt, at nogen i kommunen har sovet i timen, og at det er kommunens ansvar, at der er styr på bilagene. Kritikken bliver til DR bakket op af Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.

- Kommunen og borgmesteren kan ikke bare henvise til en generel rådgivning fra politiet, der er relateret til en efterforskning af kommunaldirektøren. Det er slet ikke holdbart, og det kan ikke være nogen begrundelse, siger han.

Du bliver kritiseret for at være lukket. Hvad siger du til det?

-Når kommunen rådgiver sig med den myndighed, der efterforsker politisager, skal vi tro på, at det, vi får at vide, er rigtigt. Fremadrettet skal vi finde ud af, om der er ret til sagsindsigt. Der er intet i det her, der er forkert eller ulovligt, siger Pernille Beckmann.

