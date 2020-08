Greve Kommune har besluttet at dække en stor del af Ishøj Kommunes driftsudgifter til busrute 120. Arkivfoto: Jesper From

Kommunalt samarbejde sikrer bus 120's overlevelse

Greve - 25. august 2020 kl. 19:16 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buslinje 120 kommer fortsat til at fragte buspassagerer mellem Høje Taastrup og Karlslunde Station.

Det står klart, efter byrådet i Greve Kommune mandag aften besluttede, at de årligt betaler 300.000 til Ishøj Kommune, så buslinjen kan fortsætte.

Det har været nødvendigt, da Region Hovedstaden har besluttet, at de fra 1. juni 2021 stopper med finansieringen af den del af buslinjen, der går igennem Høje Taastrup og Ishøj.

Den beslutning betyder, at det er op til kommunerne selv at finansiere busruten, som i de to kommuner koster omkring 700.000 årligt, 300.000 i Høje Taastrup og 400.000 i Ishøj. Høje Taastrup Kommune har tidligere besluttet, at de gerne ville finansiere deres del, da de i gennemsnit har 164 passagerer, der dagligt benytter sig af ruten, i Ishøj er tallet kun 22 passagerer, mens 264 passagerer benytter sig af ruten i Greve.

Ishøj Kommune har derfor vurderet, at Greve og Høje Taastrup havde større gavn af ruten, og derfor ville de gerne finde en fælles finansieringsmodel.

Det er den, der betyder, at Greve Kommune i fremtiden betaler 300.000 til at finansiere busruten i nabokommunen.

Utilfreds med regionen I sagsfremstillingen fremgår det, at 50 procent af passagererne på ruten er pendlere, der skal til og fra erhvervsområderne i Greve.

Det var et enigt byråd, der traf beslutningen, og både Mehmet Dogru (Enhedslisten) og borgmester Pernille Beckmann (V), udtrykte utilfredshed med Region Hovedstadens beslutning.

- Vi skal selvfølgelig bidrage til den offentlige transport, men hvor er det ærgerligt, at regionerne gang på gang laver besparelser på de områder, sender regningen videre til kommunerne og lader os rydde op, lød det fra Mehmet Dogru,

- Jeg er enig med Enhedslisten, lød det fra borgmesteren.

- Det er under alt kritik, at de kan lave forringelser og skubbe udgiften over på kommunerne.

Dyrt alternativ I Greve Kommune er det fortsat Region Sjælland, der står for driften af busruten, som i kommunen alene koster omkring 1,9 millioner kroner om året.

Forvaltningen anser det for sandsynligt, at Region Sjælland også ville nedlægge deres del af ruten, hvis ikke der var fundet en løsning. Det ville nemlig betyde, at busdriften ikke længere ville være et regionalt anliggende.

Skulle Greve Kommune selv etablere en linje indenfor kommunens grænser, kunne regningen løbe op i mellem to og tre millioner kroner årligt.

Bus 120 kører som nævnt fra Høje Taastrup til Karlslunde Station og har 2,5 stoppested i både Ishøj og Høje Taastrup, mens den stopper 17 gange i Greve Kommune. Halve stoppesteder skyldes, at de ligger på kommunegrænser.