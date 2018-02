Bostedet Vangeleddet bliver snart beboet af 24 voksne med udviklingsforstyrrelser. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Kom til åbent hus på nyt bosted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til åbent hus på nyt bosted

Greve - 24. februar 2018 kl. 21:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om ganske få uger flytter 24 voksne med udviklingsforstyrrelser ind på Bostedet Vangeleddet. Men inden da er der mulighed for at se det helt nye byggeri, når Greve Kommune inviterer til åbent hus på bostedet.

Det foregår tirsdag den 27. februar klokken 16 til 17 på Vangeleddet 9.

- Jeg er rigtig glad for, at bostedet nu er færdigbygget, så vi har et lokalt tilbud til vores voksne borgere med udviklingsforstyrrelser, siger formand for Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget, Liselott Blixt (DF).

- Byggeriet er superflot, og bostedet indeholder alt, hvad de kommende beboere har behov for. Jeg håber, at der er mange, som har lyst til at komme og se de nye rammer, tilføjer hun.

Vangeleddet består af 24 individuelle boliger, som er fordelt på to etager. Der er to fællesstuer og et stort køkken-alrum på hver etage. Derudover er der udearealer med plads til grill og spil.

Lejlighederne er indrettet med stue, soveværelse, mindre køkken og et stort badeværelse. Der er desuden to indgange til lejlighederne; en indgang fra udearealerne og en indgang fra fællesarealerne i huset.