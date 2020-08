Sidste år nåede Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet til enighed om kommunens budget. Arkivfoto.

Kom med forslag til kommunens budget

Greve - 27. august 2020

Igen i år har borgere i Greve Kommune mulighed for at komme med forslag til de næste års budgetter, som byrådets partier er i gang med at forhandle.

Man kan give sit input ved at gå ind på hjemmesiden greve.dk/budget og vælge linket til højre. Man skal bruge sin nemID til at logge ind, og derefter kan man skrive en mail, så politikerne kan læse forslagene.

På hjemmesiden vi også læse administrationens budgetforslag, som politikerne kan bruge som udgangspunkt, når de skal forhandle og lave det endelige budget.

- Det var et projekt vi også havde sidste år, men dengang gjorde vi ikke så meget reklame for det, siger borgmester Pernille Beckmann.

Hun forklarer, at byrådet har valgt denne tilgang, fordi de gerne vil have, at flere borgere får mulighed for at komme til orde.

- Budgettet vedrører jo samtlige borgere i Greve Kommune, men de er ikke officielle høringsparter, siger hun.

I praksis kommer det til at foregå sådan, at borgernes forslag kommer til at fremgå som en del af det materiale, som byrådspolitkerne får udleveret.

- På samme måde som fx handicaprådet og idrætsrådet kommer med forslag, så er jeg sikker på, at andre også har gode idéer til budgettet, siger Pernille Beckmann, der ikke er bange for at blive oversvømmet med forslag.

- Det er styrken ved demokratiet, og det vil være et luksusproblem, hvis vi får mange henvendelser forslag fra borgerne. Sker det, må vi bruge lidt ekstra timer på at læse dem igennem, slutter hun.

Man har mulighed for at komme med sit forslag til budgettet frem til 17. september.