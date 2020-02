Kørte ind i skiltevogn: Chauffør var uopmærksom

Det har været muligt at afhøre chaufføren omkring ulykken, og ud fra hans forklaringer tyder det på, at uopmærksomhed var årsag til ulykken. Chaufføren overså skiltevognen, der holdt i første vognbane.

- Chaufføren har forklaret, at han ikke så skiltevognen, fordi andre lastbiler kørte foran, og da han først så den, var det for sent at reagere, siger Martin Bjerregaard, der understreger, at politiet ikke på nuværende tidspunkt har mistanke til, at chaufføren har overtrådt færdselsloven i forbindelse med ulykken.