Politiet var massivt til stede ved Hundige Havn søndag aften efter et knivstikkeri. Foto: Michael Rosengaard

Knivstikkeri på Hundige Havn

Søndag aften blev den gode sommerstemning ved Hundige Havn ødelagt af et knivstikkeri. Klokken 19.30 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at en person var blevet stukket ned på parkeringspladserne ved havneområdet.

Politiet oplyser, at offeret er en 31-årig lokal mand fra Greve.

Endnu ved politiet ikke, hvad der ligger til grund for knivstikkeriet. Dog arbejder politiet med en hovedtese om, at det er interne stridigheder mellem grupperinger indenfor det storkøbenhavnske område. Det kan altså være en del af det bandeopgør, som med jævne mellemrum udløser voldelige episoder i Greve og omegn.

Tesen er bygget på, at den knivstukkede mand efter alt at dømme er en del af eller færdes omkring en af disse grupperinger. Men politiet er endnu ikke sikre, og holder derfor dørene åbne for andre muligheder: