Knallertkørere kørte over for rødt og kastede med sten

Flere gange har borgere fra Greve kontaktet politiet om, at knallerter kører rundt på stisystemer og skaber utryghed for de gående eller cyklende trafikanter.

Klokken 12.02 blev en mørk knallert set kørende ved Krathuset i Greve, og på køretøjet sad tre personer. Føreren kørte flere gange over for rødt lys i området og var til gene for trafikken og beboerne.

Politiet takker for borgernes tips omkring den utryghedsskabende knallertkørsel. Politiet vurderer, at den bedste måde at komme problemerne til livs er, at borgerne tipper politiet om efterladte køretøjer i opgange, buske eller kælderrum. Politiet vil til en hver tid gerne undgå at eftersætte knallerter og andre køretøjer på stisystemer, da det skaber farlige situationer og kan give knallertførerne anledning til endnu mere hasarderet kørsel. Midt- og Vestsjællands Politis erfaringer viser, at afhentning af efterladte køretøjer giver den bedste effekt. Denne metode er brugt tidligere i både Køge og Greve, hvor beboere har oplevet den utryghedsskabende kørsel.