Klar til afsoning: Politiet stødte tilfældigvis på efterlyst

Greve - 22. september 2020 kl. 13:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heldet tilsmilede en patrulje, der mandag formiddag var kørt ind på rastepladsen ved Karlslunde.

Her bemærkede betjentene to mænd, som så mistænkelige ud, og derfor besluttede de at kontrollere både dem og bilen, de var på vej hen i mod.

Det viste sig, at føreren af bilen, en 41-årig mand fra Brøndby Strand, var eftersøgt at Nordsjællands Politi, idet han var søgt til afsoning. Han blev derfor anholdt, hvor han ved visitation fundet i besiddelse af en ulovlig foldekniv med låsbart blad, så han blev sigtet for at overtræde knivloven.

Passageren, en 22-årige mand uden fast bopæl i Kgs Lyngby, blev fundet i besiddelse af en peberspray. Ved ransagning af bilen fandt politiet endnu en peberspray, som den 22-årige vedkendte sig ejerskabet af. Han blev sigtet for at overtræde våbenloven, og politiet beslaglagde de ulovlige våben med henblik på konfiskation. Den 41-årige blev taget med og overdraget til Kriminalforsorgen til afsoning af en tidligere straf. De to sigtede kan forvente at høre mere fra politiet, når deres sager skal afgøres.