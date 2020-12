Kirker om corona og julen: - Vi kommer ud til flere

Karlslunde Strandkirke er blevet mere digitale under coronaepidemien.

Greve - 21. december 2020

Det siges, at ingenting er så slemt, at det ikke er godt for noget. De fleste kan nok blive enige om, at 2020 har været et langt, træls år på grund af coronaepidemien. Julen plejer at være en årstid, hvor mange mennesker stimler sammen i kirkerne, men det har forsamlingsforbuddet sat en stopper for. Det betyder dog ikke, at julen er aflyst i de lokale kirker - der bliver blot afholdt flere gudstjenester end normalt.

I Karlslunde Strandkirke glæder den daglige leder, Christina Bratkov, sig over, at det stadig er muligt at holde kirken åben. Der er således gudstjenester i alle juledagene, og den 24. december er der hele seks af slagsen, der bliver afholdt med forudgående tilmelding, så afstandskrav kan overholdes. Normalt kommer der mellem 1500 og 1600 til julegudstjenesterne, mens der i år er plads til 540.

- Men vi er taknemmelige for, at det stadig er muligt at komme i kirken, siger Christina Bratkov.

Hun fortæller, at menigheden har haft flere overvejelser om, hvordan den skulle tackle corona i julen, der er en stor højtid i kirken. Blandt mulighederne har været at flytte gudstjenesterne til en hal, men den tanke droppede kirken hurtigt igen.

Mere digitale Det er her, det nyskabende kommer ind i billedet, for epidemien har fået Karlslunde Strandkirke til at tænke mere digitalt. Der er nemlig optaget både andagter og gudstjenester, som kan ses på kirkens Youtube-kanal og Facebook-side af samme navn. Samtidig har de ældre i sognet fået en julehilsen for at gøre opmærksom på det nye tiltag.

- Det gode ved de digitale gudstjenester er, at man ikke er begrænset rent fysisk, så man kan sidde derhjemme og følge med. Derfor når vi ud til nogle, der normalt ikke kommer i kirken, siger Christina Bratkov.

Onlinegudstjenesterne er altså et supplement til de aktiviteter, som er begrænset rent fysisk i øjeblikket. Det betyder, at kirken også har fået større fokus på de mindre fællesskaber, forklarer kirkelederen.

- Corona gør, at vi er skarpere på, hvad der er vigtigt for os som kirke - at vi vil nå ud til hele sognet. Vi er ikke en lukket klub i en lukket bygning - vi er åben for alle, siger Christina Bratkov, der fortæller, at kirken er ved at starte en besøgstjeneste op over telefonen, så borgere, der er ensomme, kan få et opkald fra nogle fra kirken.

Rykket tættere sammen Tendensen er den samme i Tune Kirke, både hvad angår afholdelsen af gudstjenester i julen og det øgede fokus på at være synlig digitalt.

- Vi er blevet meget bedre til at bruge Facebook og vores hjemmeside. Vi er ikke så bange for at holde virtuelle møder, siger kordegn Hanna Bagger.

- Her i juletiden har kirken lavet en musikalsk julekalender, der er optaget på forhånd. Der kan man hver dag høre en salme og en mere poppet julesang. Samtidig har kirken lavet en julekonkurrence med krybespil samt en gudstjeneste, som man har kunnet lytte til.

I Tune Kirke afholdes der seks gudstjenester juleaften mod tre de forgangne år.

Kordegn Hanna Bagger forklarer, at forhåndstilmeldingen hurtigt blev fyldt. For dem, der ikke nåede at sikre sig en plads, henviser kirken til gudstjenesten, der bliver sendt på DR.

Epidemien har gjort 2020 til et år fyldt med udfordringer. Dåb, bisættelser og vielser er blevet ændret med kort varsel, når restriktionerne har ændret sig.

- Samarbejdet blandt personalet i vores kirke er blevet bedre, fordi vi i år har skullet træffe en række beslutninger hurtigt. Vi er blevet bedre til at navigere i kaos, siger Hanna Bagger, der fortæller, at samarbejdet i Greve-Solrød Provsti også er blevet bedre.

Der er altså også kommet gode ting ud af corona, men for en kirke er meget bygget op omkring at mødes fysisk.

- Vi glæder os til at kunne være sammen igen og gøre de ting, som vi plejer at gøre, siger Hanna Bagger.