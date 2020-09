Se billedserie Kim løber maraton for at ære fars kamp mod alzheimer.

Kim løber 20 maraton i 2020 for at ære fars kamp mod alzheimer

Greve - 10. september 2020 kl. 11:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har valgt at løbe for min far i et forsøg på at gøre noget i en situation, hvor jeg og familien ikke har haft nogen form for kontrol. Alzheimer tog kontrollen ud af vores hænder, når det kom til min far, så ved at løbe har jeg kunne bidrage på min egen måde.

Sådan forklarer Kim Gjetting, der er 46 år og til daglig arbejder som IT-chef, sit valg om at løbe 20 maraton i 2020. Efter længere tids kamp mod Alzheimer døde Kim Gjettings far i juli måned, men det har ikke fået ham til at stille løbeskoene tilbage i skabet.

12. september binder Kim Gjetting nemlig maratonskoene for tyvende gang i år for at skyde løbet "Løbefest for Alzheimer" i Greve i gang. Samtidig bliver løbet Kim Gjettings løb nummer 100. Løbet er for alle løbeglade motionister, og man kan løbe mellem 7 og 42 km.

Penge til foreningen Målet med løbene har været at sætte fokus på Alzheimer og samle penge ind til Alzheimerforeningens arbejde. Derfor oprettede Kim i januar 2020 indsamlingen "Løb for Alzheimer og min far".

FAKTA Der løbes for alzheimer lørdag 12. september

Start og mål er på græsområdet bag Greve Stadion

Alle kan deltage, men på grund af corona er der kun plads til 185 deltagere

Udover maraton kan man løbe halvmaraton, 14 kilometer og syv kilometer

Maraton sættes i gang klokken 9, halvmaraton 9.10, 14 kilometer 9.15 og syv kilometer 9.25.

Læs mere om eventet på sportstiming.dk. Her kan man også læse om coronarestriktioner i forbindelse med løbene. - Støtten til projektet har været helt overvældende, og jeg er blevet mødt med en enorm interesse fra omverdenen, gamle venner og kollegaer. Det har været en rigtig god rejse, der nu er ved at lakke mod enden.

Kim Gjetting har med sine 100 maraton tilbagelagt mere end 4.300 kilometer. Det kan for mange lyde som mange timer på landevejen, men for Kim Gjetting har løbeturene givet ham et helt særligt bånd til sin far.

- Da jeg var teenager, løb vi eremitageløbet i Dyrehaven. Løb var noget, vi havde sammen som far og søn. Min far har altid spillet fodbold og var i rigtig god form. Han vandt nærmest altid over mig. De få gange, hvor jeg formåede at slå ham på målstregen, blev da heller ikke pænt modtaget, for han var en dårlig taber, siger Kim Gjetting og fortsætter:

- Min fars sygdomsforløb har været en lang og hård kamp for familien, men jeg skal samtidig have afsluttet projektet. Vi har oversteget målet for indsamlingen, og det sidste løb i september bliver et rigtig fint punktum for den rejse, jeg har haft med Run4Alzheimer. For fremtiden bliver det nok til lidt færre løb, men nu må vi se.