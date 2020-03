Michael Sjolte, der er administrerende direktør hos Grathwol, har sat gang i produktion af emballage til håndsprit.

Karlslunde-virksomhed leverer emballage til en million flasker håndsprit

Greve - 27. marts 2020 kl. 14:03 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store efterspørgsel på håndsprit har sat markedet for værnemidler under pres, og det kan danske Grathwol nu være en del af løsningen på. Firmaet er klar til at sætte yderligere en million flasker til salg allerede fra næste uge. Virksomheden har de seneste to uger leveret 400.000 flasker.

- De mange flasker, der sættes til salg i den kommende tid sælges til sundhedssektoren og til detailhandlen, så også de almindelige forbrugere får mulighed for at købe håndsprit, siger Michael Sjolte, der er administrerende direktør hos Grathwol.

Kendt spiller på markedet

Som emballageleverandør har Grathwol et stort netværk af producenter på tværs af de europæiske lande, og alligevel har det været vanskeligt at få ordren igennem. Ikke kun på grund af den store mængde, men også grundet det store behov for håndsprit i hele Europa.

- I takt med at vi har set behovet for håndsprit stige kraftigt over de seneste uger, er vi lykkedes med at påvirke vores producenter til at øge produktionen af emballage til håndsprit. Det har været vanskeligt og krævet hårdt arbejde, men det er lykkedes for os, fordi vi er en kendt og etableret spiller på markedet, siger den administrerende direktør hos Grathwol, der har eksisteret siden 1940'erne.

En af de helt store udfordringer er, at markedet blandt andet hurtigt løb tør for de pumper, der ofte bruges til håndsprit. Heldigvis er en anden dansk virksomhed, Schoeller Plast A/S, kommet Grathwol til undsætning.

Schoeller Plast har nu omlagt produktionen for at kunne levere en million såkaldte vippekapsler, der er en særlig type plastlåg, som alternativ til pumperne, forklarer Michael Sjolte, der også har ansat ekstra personale for at få de store mængder emballage ekspederet videre fra lageret.

- Vi leverer normalvis emballage til shampoo, håndsprit med mere. Så det er emballageflasker, vi er vant til at arbejde med, forklarer Michael Sjolte og fortsætter:

- Markedet er gået helt amok. Vi har i første omgang ansat en ekstra medarbejder på lageret, som vi kunne låne fra vores søstervirksomhed Kryta i Roskilde, der leverer til krydderier og catering, men det er jo gået helt i stå.

Det er ikke kun på lageret, at der bliver løbet hurtigt. Medarbejderne i Grathwol´s kundeservice arbejder 12 timer i døgnet. Men selv om der er drøn på, så har virksomheden alligevel valgt at gardere sig ved at have sendt fire af de mest erfarne medarbejdere hjem, så de kan overtage driften, hvis der opstår problemer for det personale, der er på arbejde nu.

Del af beredskab

Foruden produktionen af emballage til håndsprit, er Grathwol blevet inviteret af plastindustrien til at indgå som en del af det nationale beredskab under sundhedsmyndighederne. Som mangeårig leverandør af risikoemballage til hospitaler, har Grathwol valgt at støtte op om initiativet og øge lagerkapaciteten til Region Hovedstaden med, hvad der svarer til tre måneders forbrug.

- Det er såkaldt risikoemballage til regionerne, som bruges til skalpeller og sprøjter, så man er sikker på, at det lukker tæt, uddyber Michael Sjolte, om de mange ordrer og opgaver, der ekspederes i øjeblikket.