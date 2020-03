Karlslunde har fået en e-sportsforening. Arkivfoto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Karlslunde har fået e-sportsklub

Greve - 09. marts 2020 kl. 14:56

Foreningen Karlslunde Esport blev en realitet den 27. februar 2020. Der var indkaldt til stiftende generalforsamling torsdag den 27. februar kl. 19.00 i Karlslunde Hallerne, Lille sal.

Initiativtager Jes Mølbak og hans søn Oliver Mølbak fik idéen om en forening for esport i Karlslunde i foråret 2019. Det viste sig hurtigt, at der var stor interesse for projektet fra både Karlslunde Idrætsforening og kommende medlemmer. Den 25. november 2019 blev der afholdt informationsmøde med tilstedeværelse af DGI Esport og der blev dengang nedsat en projektgruppe på 5 personer, som skulle arbejde frem mod en stiftelse af foreningen Karlslunde Esport.

Det var vigtigt for projektgruppen, at få Karlslunde Esport ind i et lokale i Karlslunde Hallerne, idet fysisk og mental sundhed skulle være en stor del af foreningen. Esport er andet end blot at spille computer, spise chips og drikke cola. Esport er en sportsgren, som kræver hård træning, hurtige reflekser og strategisk tankegang. Derfor er de eksisterende rammer i Karlslunde Hallerne ideelle til at opnå netop det.

Endvidere handler det om at få unge ud af værelserne og ind i foreningslivet, hvor fællesskab og venskaber kan opstå.

Karlslunde Idrætsforening har hele tiden været en medspiller omkring projektet, men de har også haft svært ved at finde lokaler til en esport forening. Dette blev der fundet en løsning på, så derfor var tiden kommet til at vi skulle etablere Karlslunde Esport med lokale i Karlslunde Hallerne.

Karlslunde Esport vil fremadrettet arbejde tæt sammen med Karlslunde Idrætsforening og DGI Esport. Den vil arbejde ud fra esportens etiske kodeks, der beskriver fysisk og mental sundhed, uden alkohol, energidrik og stoffer.

- Jeg håber og tror på, at Karlslunde Esport kan få flere unge over i foreningslivet og fastholde dem igennem deres teenageliv i stedet for, at de sidder alene hjemme på værelserne og spiller.

Med tiden vil vi da også gerne være med til at talentudvikle eller eventuelt selv være med på den store scene, siger den nye formand Jes Mølbak.

På den stiftende generalforsamling fremlagde projektgruppen et udkast til vedtægter, budget samt oplyste omkring de faciliteter, som vi er blevet tildelt.