Karlslunde Badminton er i rivende udvikling

Karlslunde Badminton er i rivende udvikling

Greve - 19. september 2020 kl. 12:13 Af Emil Abkjær Kristensen

I Karlslunde IF Badminton har de altid måttet tage til takke med rollen som lillebror.

Klemt inde mellem storklubberne i Greve og Solrød, som år efter år blander sig i kampen om det danske mesterskab, har det været svært at gøre meget væsen af sig.

I de seneste år har der dog været sportslige fremskridt at spore, og sidste år lykkedes det klubbens seniorhold at rykke op i 2. division, som er landets tredjebedste række.

Forrige weekend lagde holdet ud med en overbevisende sejr over Greves tredjehold på 12-1.

- Vi har en sportslig ambition om, at vi gerne vil etablere os i 2. division og undgå at spille med i nedrykningsspillet, siger Claus Stig Nielsen, sportschef i KIF Badminton.

Han kom til klubben for fire år siden, og fra dag et har han haft fokus på at skabe et godt og hyggeligt træningsmiljø i klubben, som gerne skal udmønte sig i, at der kommer endnu mere liv i hallen, når der både er træning og kamp.

- Nå vi træner har vi plads til 24 spillere ad gangen, men da jeg startede var vi som regel ikke flere end 12. Nogle var her kun en enkelt gang om ugen, siger Claus Stig Nielsen.

Som noget af det første gik han i gang med at se, om hver enkelt spiller måske kunne trappe op for træningsmængden, ikke nødvendigvis for at blive bedre, men i ligeså høj grad for, at der netop blev skabt liv i hallen.

Tidligere elitespillere - Tidligere kunne vi se, at spillere udefra kom og så, hvor få vi var til træning, og så havde de alligevel ikke lyst til at starte, men det har vi fået ændret nu, og vi er i en situation, hvor vi nu hver gang skal overveje, om der er plads til nye spillere, siger Claus Stig Nielsen.

Han fortæller, at den sportslige udvikling så småt begyndte for otte år siden, da Martin Jensen, en tidligere Karlslunde-spiller, der efterfølgende var rundt i flere klubber på topniveau, vendte tilbage til klubben som spillende træner.

- Klubben var lidt i knæ, men han fik trukket nogle gamle venner og holdkammerater med, som bidrog til at sætte en sportslig standard i klubben, siger Claus Stig Jensen, som også selv blev kontaktet af Martin Jensen, som gerne ville have ham til klubben som en del af trænerteamet.

Endnu en sportslig vitaminindsprøjtning fik Karlslunde for et par år siden, da Rasmus Fladbjerg, der blev Danmarksmester i herresingle i 2016 og gentog bedriften i herredouble året efter, valgte at stoppe på højeste niveau i 2018 og i stedet satse på karrieren udenfor banen.

- Det gav et enormt boost i forhold til at få de unge spillere engageret. Man kunne lige pludselig se, at der var en helt anden lyst til at komme op i hallen og kigge, når vi spillede kamp, siger Claus Stig Nielsen.

Selvom Rasmus Fladberg er en spiller fra allerøverste hylde, så er han et godt billede på, hvad det er Karlslunde gerne vil opnå. Nemlig at tiltrække spillere, som tidligere har spillet på højt niveau, men ikke længere har lyst eller tid til at træne de fire eller fem gange om ugen, som det kræver, hvis man vil være helt i top.

- Det tilbud kan de få i både Greve og Solrød. Vi skal i stedet sørge for at tilbyde et sted, hvor der er frihed til at vælge træningen fra, hvis man nu har travlt med arbejde eller uddannelse ved siden af, siger Claus Stig Nielsen.

Oprykning ikke målet Det kan lyde mærkeligt, men for Karlslunde er det på nuværende tidspunkt ikke målet at rykke højere op. Årsagen er, at det vil kræve for meget internt i klubben, når kampene skal afvikles.

Der stilles nemlig større krav til, at frivillige skal styre alt fra at holde styr på pointene, samtidig med, at der også skal være linjedommere til kampene.

- Det har vi ikke mulighed for på nuværende tidspunkt, og derfor er målet nu, at klubben i stedet skal vokse organisk, og der skal skabes større engagement omkring vores hjemmekampe. Det vil på sigt gøre det nemmere at skaffe frivillige til de opgaver, siger Claus Stig Nielsen.

Det vil de blandt andet gøre ved at lave nogle arrangementer på tværs af senior- ungdoms-, veteran- og motionistafdelingen i klubben.

- Vi vil sikre et endnu bedre fællesskab på tværs ved blandt andet at lade nogle af ungdomsspillerne komme og slå nogle bolde med seniorholdet, når der er træning. Først når vi internt er klar, vil det være relevant at tale om yderligere oprykning, slutter Claus Stig Nielsen,