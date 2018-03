Michael Hansen, Kenneth Holtz og Malene Kirkeby er medstiftere af karateklubben Bushikan. De har mere end 110 års samlet erfaring. Pressefoto

Karateklub starter på Mosedeskolen

Greve - 04. marts 2018 kl. 19:49

En række erfarne instruktører og verdensmestre har nu slået dørene op for deres nye karateklub Bushikan i Greve.

Bag klubben står Kenneth Holtz, Michael Hansen og Malene Kirkeby, som tilsammen har mere end 110 års erfaring inden for karate og et utal af både danske, nordiske, europæiske og verdensmesterskaber på resultatlisten.

Et stærkt aktiv for den nye klub er desuden Christian Strarup, der har solid erfaring med både undervisning i traditionel karate samt international dommervirksomhed.

- Vi har længe ønsket at skabe et anderledes og for nogen mere traditionelt tilbud om karatetræning på Sydkysten, og nu har vi fået nogle fantastiske muligheder for at tilbyde både erfarne, øvede og nye medlemmer træning i Shotokan-karate i nyrenoverede lokaler på Mosedeskolen, udtaler Kenneth Holtz.

Bushikan betyder "krigerens hus" og refererer til de mentale kampe, man skal vinde hver eneste dag. Her er karatetræning et godt redskab, hvor man igennem overvindelse af egne grænser - og via indsigt, ydmyghed, respekt for sig selv og andre samt et godt kammeratskab - bliver mentalt bedre rustet end før man startede.

- Hele fundamentet for Bushikan er, at alle skal kunne træne karate og få noget ud af det. For dem, som ønsker at vinde medaljer og deltage i konkurrencer, har vi meget kompetente og erfarne instruktører, som gennem 30 år har konkurreret på absolut topplan. Vi ved, hvad det vil sige at stå med nerverne uden på tøjet, for vi har selv prøvet det. Den viden kan vi give videre til nye og kommende medaljehåb. Og for motionisterne, som gerne vil lære lidt selvforsvar, samtidig med at de får en bedre kondition, råder klubben over veluddannede instruktører, som er skolet i anatomi og viden om moderne pædagogiske træningsprincipper, samtidig med at de fokuserer på karatens traditioner og et effektivt selvforsvar, slutter Kenneth Holtz.

På ganske kort tid er det lykkedes klubben at etablere en bestyrelse og en sportslig ledelse, som arbejder uafhængigt af hinanden. Allerede nu har mere end 20 sortbælter vist interesse i Bushikan, og siden 1. marts vil man tilbyde undervisning for både øvede og erfarne karate-udøvere. Klubben regner med at starte nye begynderhold i august måned.