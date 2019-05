Morten Dahlin, der er byrådsmedlem i Greve og folketingskandidat for Venstre, vil gøre det muligt for kommuner at hyre private vagtværn. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Artiklen: Kandidat vil åbne for, at kommuner kan hyre private vagter

Kandidat vil åbne for, at kommuner kan hyre private vagter

De tal får nu byrådsmedlem i Greve Kommune og folketingskandidat for Venstre Morten Dahlin til at komme på banen med et forslag: Giv kommunerne lov til at hyre private vagtværn.

En ny tryghedsmåling, som Megafon har lavet, viser, at kun fem procent af de adspurgte tror, at politiet ville opklare et indbrud i deres hjem. Omvendt tror hele 83 procent, at indbruddet aldrig ville blive opklaret, mens 11 procent er i tvivl.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her