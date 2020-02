Se billedserie Ea Krassel efterlyser sin far på Facebook. Hun har aldrig mødt ham og ved ikke, hvad han hedder, men ved flere lejligheder har hun alligevel savnet ham. Privatfoto

Kan du hjælpe Ea med at finde sin far?

Greve - 15. februar 2020 kl. 07:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Far, hvor er du. Sådan lyder indledningen på et indlæg, som Ea Krassel har delt på Facebook. Her opfordrer hun andre til at dele opslaget, hvor der står, at hun leder efter sin far, og at hun håber på hjælp fra nogle, som kender eller kendte ham.

Engang boede Eas far i Greve, hvor han 'vist nok' var i lære som gartner i 1980 og hang ud på Badehotellet, hvor han mødte Eas mor, Ann Maria. Ea skriver 'vist nok,' fordi hun aldrig har mødt sin far og derfor heller ikke ved, hvad han hedder.

- Bor du mon stadig i Greve? Badehotellet, hvor du mødte Ann Maria - min mor, findes endnu, dog hedder det i dag Greve Strandkro. Meget er lavet om, og der er heller ikke rigtig nogle af de gamle tilbage - Ebbe er ikke længere ejer og Curt ejer en kiosk. Men det er jo også 40 år siden nu - intet er som det var dengang. Hvad skete der efter mor rejste - blev du boende eller drog du mon på eventyr, skriver Ea Krassel i sit opslag.

Her forklarer hun også, at hun har hørt, at hendes far kan hedde enten Jan eller Jørgen.

Konge af Danmark

Tanken om Eas far har fyldt i mange år, forklarer hun. Det har nemlig ikke altid været nemt at skulle forklare andre, hvem hendes far er.

- I mange år fortalte jeg, at min far var Kongen af Danmark - hvad skulle jeg ellers fortælle folk? At jeg ikke vidste, hvem du var, og at du højst sandsynligt ikke engang vidste du havde en datter? Nej, så var det andet nemmere. Konge. I virkeligheden frygtede jeg, at du var en ussel, gammel mand, der drak, og at du kun ville have mine penge, hvis vi kom i kontakt. Det billede har dog ændret sig en del i takt med, at jeg har lært, at ikke alle, der drikker som unge, ender som alkoholikere. Gad vide, om du har din egen familie i dag, og om jeg har halvsøskende, lyder det fra Ea.

Eas storesøsters far er angivet i hendes dåbsattest som far. Det var storesøsterens far, der påtog sig rollen som far og de dertilhørende rettigheder og pligter. Det varede dog ikke så længe, og igen stod Ea uden en far i sit liv.

Har altid savnet en far

- Jeg havde faktisk ikke en faderfigur i mit liv, før jeg kom i plejefamilie som 11 årig. Vidste du overhovedet, at mor var gravid da I gik fra hinanden? Var der nogle der fortalte dig det, spørger Ea Krassel og fortsætter:

- Jeg har på en eller anden underlig måde altid savnet dig. Som barn savnede jeg dig og ønskede, at du kom og reddede mig fra den forfærdelige opvækst, jeg havde. Mor drak hele tiden og døde af druk, da hun blot var 36 år. Hvor var du, da alt dette skete?

Eas far har ved flere specielle lejligheder fyldt meget i hendes tanker, selv om hun ikke har mødt ham.

- Som da jeg blev student, da jeg fik en kandidatgrad og ikke mindst, da jeg blev gift. Du skulle have stået ved min side sammen med mor - men ingen af jer var der. Det var en stor sorg for mig. Da jeg fik mine børn, savnede jeg dig også. Gad vide om de ligner dig - om de har dine træk? Jeg har ofte kigget efter dig. Har forsøgt at få et glimt af dig i mængden. Har savnet at have et billede af dig. Jeg har manglet en at sammenligne mig med - en at spejle mig i. Det gør jeg stadig, afslutter Ea i sit Facebook-opslag.

Hvis man kan hjælpe Ea Krassel med at finde sin far, kan hun kontaktes på ealilliendal@gmail.com