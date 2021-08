Kai Nielsen stopper i byrådet med udgangen af august på grund af dårligt helbred. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Kai Nielsen stopper i byrådet: - Har altid været partiets mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kai Nielsen stopper i byrådet: - Har altid været partiets mand

Greve - 17. august 2021 kl. 12:02 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: Det siger alt om Kai Nielsen, at han ved udgangen af august stopper i Greve Byråd efter 27 år og overlader sin plads til Dorthe Bøgh Madsen, som stiller op til kommunalvalget i november.

Det mener borgmester Pernille Beckmann (V), som har haft udpræget glæde og gavn af Kai Nielsen i sine snart otte år på borgmesterposten.

- Kai har altid været partiets mand, som altid har ofret sig selv, hvis det har været til partiets bedste, siger hun.

- At han overlader sin plads til en ny kandidat, i stedet for at holde på sit mandat, siger meget om, hvem han er, siger Pernille Beckmann.

Det er af helbredsmæssige årsager, at Kai Nielsen takker af, og hans udtræden af byrådet blev for nylig vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde. Og selvom de i Venstre længe har vidst, at denne dag ville komme, så er det ikke uden vemod, at Pernille Beckmann nu siger farvel til en mand, som har været en stor hjælp i hendes egen politiske karriere.

- Kai blev gruppeformand, da jeg blev valgt som borgmester for otte år siden, og jeg ved ikke, hvordan det ville været gået uden ham. Han var typen, der kunne slå i bordet overfor den nye partigruppe, da jeg selv var lidt usikker på det hele i starten, så han har været guld værd for mig, siger Pernille Beckmann.

- Derudover har Kai været på samtlige pladser i Greve Byråd, og han var sågar fungerende borgmester, dengang René Milo var sygemeldt, så han har en enorm viden og erfaring med byrådsarbejde, som hele partiet har haft gavn af.

Kai Nielsen er en del af den gamle politiske garde, som ikke gør et stort nummer ud af sig selv og sin egen person, men fokuserer på det politiske arbejde. Derfor er det også yderst sjældent, at han tager ordet på byrådsmøderne, fordi han i stedet laver det politiske benarbejde i de forskellige udvalg.

- Han er ikke styret af Facebook og sociale medier og har ikke et behov for at sætte sig selv i scene som politiker, og det er ved at være en mangelvare i lokalpolitik, siger Pernille Beckmann.

- På trods af det har han gang på gang formået at blive genvalgt, og det må man sige er noget af en præstation.

Kai Nielsen har på nuværende tidspunkt en plads i byrådet, Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Handicaprådet, Greve Nord Projektets bestyrelse, Valgbestyrelse for Folketingsvalg samt suppleant i Børn- og Ungeudvalget og i Valgbestyrelsen for Europa Parlamentsvalg.

De pladser overtager suppleanten Dorthe Bøgh Madsen fra 30. august.

Venstre er vært for en afskedsreception for Kai Nielsen i Cafe Langsiden, Greve Idrætscenter, den 26. august kl. 15.00-16.30, hvor alle er inviteret.