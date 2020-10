Kæmpe boligområde i Hundige er et skridt nærmere

Se billedserie Arkitema Architects har tidligere udarbejdet en helhedsplan for området, som er en vision for, hvordan området kan se ud, og hvad det skal indeholde. Nu går arbejdet med de konkrete lokalplaner i gang. Illustration: Greve Kommune.

Greve - 23. oktober 2020 kl. 09:37 Kontakt redaktionen

Byrådet i Greve har længe ønsket at få skabt et tryggere område ved og omkring Hundige Station. Derfor har politikerne vedtaget en ambitiøs plan om, at hele området skal byudvikles med attraktive kvalitetsboliger. På seneste byrådsmøde valgte politikerne, hvilke to selskaber der får lov til at købe grunde i området og dermed sætte hver deres store præg på udviklingen af Hundige Øst i de kommende år.

Det er Balder Danmark A/S og Lind og Risør A/S, som hver har købt arealer nær Hundige Station, hvor de vil bygge boliger og ændre hele området med kvalitetsbygninger og et lokalområde med masser af liv og tryghed.

I denne uge skrev de to selskabers administrerende direktører under på købsaftalen.

Trygt sted for familier Greve Kommunes byråd har i flere år arbejdet på at tiltrække ressourcestærke borgere til området, og underskrifterne er første skridt på vejen.

- For mig og byrådet er tryghed for borgerne overalt i kommunen altafgørende. Derfor er vi i fuld gang med rigtig mange tiltag, for at det skal være trygt at færdes og bo i Hundige. Vi ved godt, at det kan være skummelt og utrygt på Hundige Station om aftenen, men det ændrer vi med de tiltag, vi har vedtaget og kommer til at vedtage. Vi udvikler Hundige Øst som et helt nyt boligområde præget af kvalitetsbyggeri og en helt anden og bedre stemning. Det her er en milepæl i kommunens historie, siger borgmester Pernille Beckmann.

Balder Danmark A/S har købt områder på og ved busholdepladsen, hvor der nu skal bygges boliger i forskellige størrelser. Busholdepladsen skal også moderniseres og flyttes lidt.

- Hundige Øst er et spændende byudviklingsprojekt med en attraktiv beliggenhed tæt på indkøbsmuligheder, S-toget, Greve Marina og stranden. Vi ser frem til at opføre kvalitetsboliger her, som appellerer til både børnefamilier, par, singler, unge og ældre. Vi har også et særligt fokus på at skabe gode rammer for fællesskab og livskvalitet blandt områdets fremtidige beboere, siger administrerende direktør, Flemming Joseph Jensen.

Plads til børn Lind og Risør A/S har købt store arealer på Frydenhøj Allé, hvor selskabet først og fremmest vil bygge tætte, lave boliger i forskellige størrelser.

- Vi er kendt for at bygge kvalitetsboliger til familier, og det gør vi også her. Det bliver et område med plads til legende børn og et godt familieliv, siger administrerende direktør Jesper Lind.

De to købere er valgt af byrådet efter en lukket budrunde. De går i gang med at bygge, så snart kommunen har lavet lokalplaner for området.

Hundige Øst vil i de kommende år blive ændret markant. De nye boligområder vil betyde mange nye borgere. Desuden skal der også bygges et nyt friplejehjem, ældreboliger samt en stor daginstitution til områdets mange børn.