Julen i Karlslunde Kirke med Covid-19 regler

Julen bliver anderledes i år. Det gælder også for julegudstjenesterne i Karlslunde Kirke. For at give så mange som muligt lejlighed til at komme i kirke, holdes der i år en julegudstjeneste lillejuleaftens eftermiddag kl. 15.30 med tilmelding.