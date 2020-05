Se billedserie Steffen Aamann (tv.) og Thobias Saxkjær åbnede i efteråret deres butik i Waves. Nu skal der penge i kassen, efter at indtægten i butikken har været nul kroner de seneste par måneder. Foto: Janus Spøhr

Juleaften og sommeren er ankommet samtidig til Waves

Greve - 12. maj 2020 kl. 11:05 Af Janus Spøhr

- Jeg ringer lige efter vores anden medejer, Steffen, siger Thobias Saxkjær, som i efteråret 2019 åbnede butikken Saxkjær & Aamann i Waves.

Kort tid efter kommer Steffen Aamann tilbage til butikken med en stor, kunstig palme på en kabeltromle.

- Det var dog utroligt med dig. Du får mange idéer, siger Thobias Saxkjær.

Det er mandag, og Waves er genåbnet efter at have været lukket ned i små to måneder.

- Nu er sommeren kommet til Waves, lyder det fra Thobias Saxkjær med et smil på læben.

Smil har der ellers ikke været meget af den seneste tid, for nedlukningen har været hård for butikken, som modsat mange andre butikker i Waves ikke er en del af en kæde.

- Det er fedt, at vi er åbnet igen, og vi er selvfølgelig spændte på, om der kommer nogen mennesker, siger han og uddyber:

- Det håber vi, for der skal nogle penge i kassen. Ellers får vi det svært. Heldigvis har kunderne taget godt imod os, og vi har haft tid til at fylde op på hylderne.

Butikken sælger modetøj til mænd og helt op i størrelse otte gange large.

Foran mange af butikkerne i Waves hænger skilte, der reklamerer med udsalg, men det er ikke tilfældet hos Saxkjær & Aamann.

- Vi har valgt at have gode tilbud, hvis man køber flere stykker tøj, men vi skal også tjene nogle penge. Vi har humøret højt og håber på det bedste, siger Thobias Saxkjær, der forklarer, at de to ejere af butikken selv står bag disken og i øvrigt har søgt flere forskellige hjælpepakker.

Der mangler dog svar på ansøgningen for tabt indtægt, og det kalder han træls.

- Heldigvis har flere stamkunder allerede ringet, og det giver noget optimisme, siger Steffen Aamann.

Glad kunde

Ved indgangene til Waves hænger skærme, der fortæller, hvor mange kunder, der er inde i centret.

Denne formiddag er der god plads, og skærmen lyser grønt.

Det er blot et af flere initiativer, som storcentret har iværksat for at skabe en tryg genåbning.

Hver anden bænk er tapet til, så kunderne kan holde afstand, der er sat klistermærker på gulvet for at fortælle, at man skal holde til højre, og i alle butikker står der håndsprit og skilte med, hvor mange kunder, der må være ad gangen.

En af de kunder, der er tilbage i Waves, er Zita Ahlehoff. Hun kommer ofte i centret og ét stort smil.

- Det er lækkert, at centret er åbnet igen. Jeg har manglet strømper og magnesium, så det har jeg købt. Jeg kan godt lide at komme her i stedet for at købe på nettet. Det er alt for indviklet. Jeg synes, at det er dejligt at se mennesker igen, siger hun og forklarer, at hun tænker ekstra over at holde en god håndhygiejne.

Udenfor butikkerne går flere politibetjente rundt og tjekker, at alle overholder reglerne, og åbningen er indtil videre forløbet smertefrit, lyder det fra centerchef i Waves, Pia Løhndorf.

- Det er en dejlig dag i dag. Ligesom juleaften, siger hun.

Svært økonomisk

De små to måneder, hvor der har været lukket i centret, har dog ramt Waves og butikkerne hårdt økonomisk.

- Det gør selvfølgelig ondt, at vi har været tvangslukket. Det har været en frygtelig tid, og butikkerne er nødt til at vende hver en krone. Forhåbentlig får de kompensation, siger centerchefen, som er optimistisk.

- Vi har skabt et trygt center, og jeg er sikker på, at vi klarer den sammen. Nu er der liv her igen, og det er godt nok dejligt. Jeg er ansat til at skabe kundestrøm, og det er svært, når vi ikke må holde åbent, siger hun og forklarer, at vagter den kommende tid vil gå rundt og minde kunderne om, at de skal huske at holde til højre.

Endelig ude igen

Hos Boutique Bonde er smilet stort hos butikschef Gitte Reinholdt.

Hun har mest holdt sig indendøre de seneste par måneder.

- Mange har været isoleret, og jeg har allerede set flere mennesker den første time efter vi åbnede i forhold til de seneste to måneder. Det er skønt at være tilbage, siger hun.

Bekymringen for, om kunderne ville komme tilbage er allerede blevet elimineret.

- Jeg har da været bange for det, men mange stamkunder har allerede været forbi. Det er der brug for, for vi har jo ikke solgt noget tøj, mens vi har været lukket, så nu har vi lidt travlt, siger hun og forklarer, at der i øjeblikket er 20 procent på alle varer, så tøjet kan bliver solgt, inden der kommer en ny kollektion.

- Det er det, som vi må gøre, siger Gitte Reinholdt.