Jerkel vil tage sagen om Børnehuset Syd op med ministeren

Greve - 15. januar 2020 kl. 12:09 Af Emil Abkjær Kristensen

Det er stærkt bekymrende, at vigtige oplysninger om, at PPR ikke var en del af drøftelserne først kommer frem, når en sag er færdigbehandlet. Det mener både Brigitte Jerkel (K) og Mehmet Dogru (EL) i kølvandet på, at et intern mail viser, at PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i Greve Kommune ikke har været hørt i forbindelse med lukningen af Børnehuset Syd.

De vil derfor begge kæmpe for, at sagen bliver taget op på byrådet igen - gerne på et ekstraordinært møde, inden de mødes næste gang 24. februar.

- Det kan vi desværre ikke selv bestemme, og det er kun borgmesteren, der kan indkalde til ekstraordinære møder, siger Brigitte Jerkel.

Hun vil dog tage sagen op med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og bede hende om at tage stilling til sagen ved at stille paragraf 20 spørgsmål til ministeren.

- Socialdemokratiet har jo slået sig op på, at de vil være på børnenes side, og derfor vil jeg gerne høre hendes holdning til, at man behandler udsatte børn og deres forældre på den her måde og lukker en institution uden at involvere alle de relevante parter i arbejdet, siger hun.

Manglende information Både Mehmet Dogru og Brigitte Jerkel undlod at tage stilling til sagen, da den blev behandlet i økonomiudvalget og senere på byrådet, fordi de ikke mente, at relevante parter i sagen var blevet hørt i forbindelse med lukningen.

- Jeg er ked af, at vi først får den slags oplysninger efter en sag er lukket. Det viser jo, at sagen ikke har været belyst godt nok fra starten, siger Mehmet Dogru.

Og havde Brigitte Jerkel vidst, at PPR ikke havde været en del af drøftelserne, så havde hun også stemt nej, forklarer hun.

- Jeg besøgte institutionen i foråret, og der fik jeg et godt indtryk. Derfor undrede jeg mig over, at PPR havde skiftet mening. Jeg spurgte derfor ind til det, men jeg kunne ikke få et svar. Havde jeg vidst, at de ikke var blevet hørt, så havde jeg stemt nej til lukningen i stedet for at undlade at stemme, siger hun.

Det samme gælder for Mehmet Dogru.

- Jeg var allerede meget i tvivl, da jeg stemte, og jeg havde stemt klart nej, hvis de her oplysninger havde været fremme, siger han.

Begge politikere var nemlig overbevist om, at PPR havde været en del af drøftelserne, forklarer de. De var nævnt i indledningen og i den tidslinje over initiativer, som blev brugt i sagsfremstillingen.

- Det er helt vildt bekymrende, at sådanne oplysninger kommer frem nu, og jeg føler ærligt talt, at jeg er blevet ført bag lyset. Det undergraver det lokale demokrati, når vi bliver vildledt på den måde, og det er meget alvorligt, siger Brigitte Jerkel.

Entydigt billede Mehmet Dogru er fortørnet over, at der blev tegnet et ensidigt billede af, at der ikke var fremgang i forhold til det arbejde, der var sat i værk i institutionen.

- Nu viser den interne mail jo, at PPR ser, at arbejdet har bidraget til en positiv udvikling, det skulle vi selvfølgelig have fået fremlagt som en del af sagen, siger han.

Brigitte Jerkel overvejer også, om hun skal anmelde sagen til det kommunale tilsyn.

- Det kan se på, om der har været en ulovlig praksis i forhold til, om vi som byrådspolitikere er blevet afskåret fra at se oplysninger, som vi egentlig har krav på, siger hun.