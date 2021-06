De Konservative mener, at deres evne til at agere i forhold til de poltiske sager er blevet svækket, blandt andet fordi Brigitte Klintskov Jerkel ikke har haft adgang til egne noter omkring politiske sager.Foto: Rasmus Degnbol Foto: Rasmus Degnbol

Jerkel udelukket fra dagsordener og egne noter

Greve - 23. juni 2021 kl. 13:55 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Siden Brigitte Klintskov Jerkel (K) fik bevilliget orlov fra byrådet efter en blodprop i hjernen tidligere på året, har hun været udelukket fra kommunens interne dagsordenssystem First Agenda.

Hun har derfor ikke haft mulighed for at få indsigt i sagen om kommunaldirektør Claus Thykjær, som i sidste uge blev fritaget for tjeneste af byrådet på grund af manglende tillid.

Det har vakt undren i det Konservative Folkeparti, der på byrådsmødet mandag aften via et initiativretsforslag anmodede om at få behandlet sagen politisk i økonomiudvalget, da de gerne vil have kastet lys over, hvorfor man har udelukket Brigitte Klintskov Jerkel fra systemet, om der er lovhjemmel til at gøre det, og hvorfor man har valgt at gøre det nu, når det i tidligere tilfælde med orlov fra byrådsarbejdet ikke har været nødvendigt.

Forud for byrådsmødet har borgmester Pernille Beckmann (V) fortalt til mediet Danske Kommuner, at de har ændret praksis på området efter at have rådført sig med Kommunernes Landsforening (KL), og at procedurerne er skærpet, fordi de netop skulle behandle en personalesag af alvorlig karakter.

På byrådsmødet kaldte Konservatives Jess Eiberg Hansen beslutningen for besynderlig.

- Den måde som Brigitte Klintskov Jerkel er blevet frataget sin adgang til First Agenda er set udefra højst besynderlig. Jeg skulle deltage som stedfortræder og i den forbindelse har administrationen rådført sig med KL om, hvem jeg kunne dele en speciel lukket sag med, for at sikre, at jeg ikke kom til at overtræde min tavshedspligt. Jeg har fået oplyst, at der hverken er nogen klare retningslinjer fra Indenrigsministeriet eller KL. Men på den baggrund valgte man at udelukke Brigitte fra først den lukkede sag og cirka 24 timer senere fra alle sager, og det var uden varsel, lød det fra Jess Eiberg Hansen, der er stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel i byrådet.

- Det har skadet Det Konservative Folkepartis evne til at agere i forhold til de lukkede sager, men også de åbne, fordi hun ikke har adgang til sine noter. Samtidig er det blevet indskærpet flere gange, at jeg ikke må diskutere de lukkede sager med Brigitte, som i øvrigt er underlagt de helt samme regler om tavshedspligt, som jeg er. Jeg undrer mig over, at det har været nødvendigt at træffe så drastige beslutninger uden varsel, og kalde det en ny praksis i Greve, da politikere, der tidligere har været på orlov, ikke har mistet adgangen.

Politisk opbakning Der var bred opbakning fra de øvrige partier til at få administrationen til at undersøge, om der kan laves en politisk sag, hvilket er proceduren, når der er tale om et initiativretsforslag.

- Vi stemmer for, da vi gerne vil tage debatten, som vi mener er vigtig. Det ville klæde byrådet at tage debatten, og jeg kan ikke forstå, at man har lukket ned for hendes adgang, når der er tale om en orlov på grund af sygdom, lød det fra Mehmet Dogru (EL).

Også hos Socialdemokratiet har udelukkelsen vakt undren.

- Vi undrer os over, at et byrådsmedlem bliver udelukket fra dagsordener og egne notater. Det er en mærkelig sag, som minder om en tidligere sag om udelukkelse af visse personer fra debatten på Facebook, før man ved, om det er lovligt. Nu har man udelukket et byrådsmedlem fra First Agenda for efterfølgende at undersøge, om det er okay, i vores verden bør man gøre det omvendt, der finder vi ud af, om et byrådsmedlem på orlov skal udelukkes, og så gør vi det, lød det fra Bjarke Abel (S), der understregede, at partiet gerne vil have undersøgt, om andre politikere på orlov har været udelukket, og hvis de ikke har været det, hvordan det kan være.

- Vi er enige i, at det skal undersøges. Man kan undersøge, hvordan man gør andre steder. I Greve Kommune skal vi følge reglerne, og vi skal ikke lave vores egne. Det er et problem, at man bliver taget af hele First Agenda, men jeg kan godt forstå, at man ikke kan få bilag til en personalesag, som man ikke kan spørge ind til, lød det fra Liselott Blixt (DF).

Svarene er i systemet Borgmester Pernille Beckmann (V) var enig i at sende sagen videre, og gav også en forklaring.

- Byrådet består af 21 medlemmer, og når man har orlov, er man ikke byrådsmedlem nummer 22. Det har administrationen rådført sig med KL omkring. Jeg har efterfølgende sagt til administrationen, at vi skal spørge tilsynet, om vi har 21 eller 22 medlemmer. Så det passer fint med, at der i kølvandet på denne sag kommer et svar fra tilsynet, som vi kan læne os op ad, hvor vi sammen får et kig ind i, hvad lovene og reglerne er, sagde borgmesteren.

Det svar fik Bjarke Abel til at tage ordet igen, fordi han mente, at borgmesterens replik gav indtryk af, at hun allerede kender svarene på spørgsmålene, som blev rejst i byrådssalen.

- Er der ting, som du ved i aften, som vi ikke ved? Blandt andet hvorfor andre ikke er blevet blokeret fra First Agenda? Spurgte han henvendt til borgmester Pernille Beckmann.

- Jeg ved ikke noget, som andre ikke kan tilegne sig af viden, fordi der er blevet spurgt ind til det, og svarene ligger i »spørgsmål-svar« (et modul, hvor byrådsmedlemmer kan stille spørgsmål til administrationen, red.), som vi byrådsmedlemmer har adgang til, lød svaret fra Pernille Beckmann.