Jeppe vil løse skarpt problem

Greve - 12. april 2020 kl. 11:52

Under flere og flere sejlbåde er der en foil, og den kan i værste tilfølde skære en arm af, fordi den er skarp. Som ivrig sejler er Jeppe Grauert Krat fra 8.z på Krogårdskolen vidende om, at sejladsen også kan gøre ondt. Da han læste en artikel om den skarpe foil, fik han en idé, som han har arbejdet på siden oktober.

Den er så god, at han for tredje år i træk har kvalificeret sig til finalen i 'Unge forskere,' der er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence. Det er en konkurrence for børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, der elsker naturvidenskab og teknologi.

- Det er ret sjovt og mærkeligt, at andre kan lide min idé, siger Jeppe Grauert Krat, der forklarer, at foils endnu er så udbredt under sejlbåde, men foils bliver mere og mere udbredt.

'Det er ikke, fordi jeg synes, at man skal fjerne foils fra alle fremtidige joller. Jeg sejler selv forskellige joller på højt niveau, og jeg ved, at der ikke findes noget bedre end når jeg har meget fart på og føler, at jeg svæver. Sejlads skal også følge med den teknologiske udvikling, ellers falder den, ellers fantastiske sport, stille sammen,' skriver han blandt andet i sin rapport, hvor han peger på, at der kan indføres en sikkerhedsfaktor, som kan afhjælpe problemet.

Sikker sejlads

For at komme til finalen har Jeppe Grauert Krat indsendt en rapport, hvor han undersøger foilen. I forbindelse med undersøgelsen har han blandt andet bygget en vindtunnel for at se, hvordan vinden bevæger sig.

Undersøgelsen har vist, at problemet skyldes formen på foilen, der giver et stort løft, men har en meget lille vandmodstand. På grund af skarpheden af vingen kan man altså komme til skade, og det er det, som Jeppe Grauert Krat gerne vil løse. Grunden til løftet kan forklares i Bernoullis princip, der kigger på vandets densitet, hastighed og trykket.

- Hele idéen er at skabe større fokus på unge sejleres sikkerhed, siger Jeppe Grauert Krat.

Tog til Fyn

Da han skulle bygge vindtunnellen, tog han til Sydfyn, hvor en computer tegnede pladerne, som skulle bruges, og de blev så skåret i en såkaldt lasercutter og sat sammen med nogle beslag. Dernæst blev fire ventilatorer sat sammen, og så kunne forsøget starte. Resultaterne var som håbet og er siden blevet bekræftet af en bekendt, som studerer fysik.

I forbindelse med projektet har Jeppe Grauert Krat været i kontakt med Dansk Sejlunion. Hvorvidt de kan arbejde sammen på at videreudvikle projektet, ved han ikke endnu.

'Via fysiske forsøg, matematiske beregninger, min erfaring fra sejlerverdenen og faste standarder har jeg opstillet en mulig sikkerhedsfaktor, som både kan være med til at sætte sikkerhed for foilende joller på dagsordenen og bruges overalt i verden. Det kan bruges lokalt i sejlklubben, i klasseorganisationer eller som en del af Dansk Sejlunions strategier. Der er brug for objektive tal for sikkerheden, og det kan dette projekt bidrage med,' skriver han blandt andet i sin rapport.

Som så meget andet er også forskerfinalen ændret på grund af coronavirusset. Der var lagt op til, at deltagerne skulle møde fysisk op, men det bliver nu virtuelt i stedet.

- Det bliver en helt anden oplevelse, som bliver spændende og lidt mindre personlig end ellers. Det hjælper, at jeg er alene om projektet, så det skaber ingen problemer for mig, siger Jeppe Grauert Krat.

Finalen finder sted den 19. til 21 april.